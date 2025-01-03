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Овечкин забросил первую шайбу в НХЛ в 2025 году: видео

«Вашингтон» дома уступил «Миннесоте» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев в основное время матча отличились Том Уилсон (11'), Александр Овечкин (36') и Мартин Фехервари (46'). У гостей забивали Райан Хартман (12'), Яков Тренин (20') и Марко Росси (52'). В серии послематчевых буллитов победу «Миннесоте» принес точный бросок Мэтта Болди.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 18-ю шайбу в этом сезоне, отличившись в большинстве, и был признан второй звездой матча. 39-летний россиянин провел на льду 20 минут 10 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием, не реализовал свой бросок в послематчевой серии буллитов и закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

Для Овечкина этот матч стал четвертым после перелома левой малоберцовой кости и первым в 2025 году.

«Когда ты пропускаешь из‑за травмы так много игр, ты просто стараешься играть короткими сменами, играть усердно в каждой игре, в каждой смене и контролировать шайбу. Сегодня у меня были довольно хорошие шансы. Мы с вратарем “Миннесоты” Флери уже, наверное, 20 лет играем друг против друга. Я сказал ему после забитой шайбы, что мне нужна еще одна. Но он ответил, что у меня уже одна есть, так что все», — сказал Овечкин после матча.

Овечкин забил 871-й гол в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 23 шайб. Всего на его счету в этом сезоне 22 сыгранных матча, в которых он набрал 28 (18+10) очков. При сохранении текущего голевого темпа Овечкин сможет побить рекорд Гретцки уже в конце нынешнего сезона.

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин забросил третью шайбу в сезоне, отличившись в меньшинстве. На счету 27-летнего россиянина после 34 сыгранных матчей 6 (3+3) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустил четвертый матч подряд из-за травмы нижней части тела. За время отсутствия 27-летний россиянин откатился на восьмое место в списке лучших бомбардиров сезона.

«Вашингтон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайших преследователей в лице «Нью-Джерси» на два очка. В субботу, 4 января, «столичные» дома сыграют с «Рейнджерс».

«Миннесота» одержала четвертую победу в пяти последних матчах, продолжая занимать третью строчку на Западе. В воскресенье, 5 января, «дикари» на выезде сыграют с «Каролиной».

Вашингтон
3:4
1:2, 1:0, 1:1, 0:0
Б
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
3.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Хайнс
Вратари
Чарли Линдгрен
(Чарли Линдгрен)
Марк-Андре Флери
(Марк-Андре Флери)
1-й период
10:19
Том Уилсон
(Расмус Сандин)
11:24
Райан Хартман
(Зак Богосян, Юэль Эрикссон Эк)
18:12
Зак Богосян
19:07
Яков Тренин
2-й период
28:43
Том Уилсон
34:04
Марат Хуснутдинов
34:04
Марат Хуснутдинов
35:08
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
3-й период
45:34
Мартин Фехервари
(Пьер-Люк Дюбуа)
46:47
Ник Дауд
51:19
Марко Росси
(Райан Хартман, Юнас Бродин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Мэтт Болди
(Миннесота)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь