Овечкин забросил первую шайбу в НХЛ в 2025 году: видео

«Когда ты пропускаешь из‑за травмы так много игр, ты просто стараешься играть короткими сменами, играть усердно в каждой игре, в каждой смене и контролировать шайбу. Сегодня у меня были довольно хорошие шансы. Мы с вратарем “Миннесоты” Флери уже, наверное, 20 лет играем друг против друга. Я сказал ему после забитой шайбы, что мне нужна еще одна. Но он ответил, что у меня уже одна есть, так что все», — сказал Овечкин после матча.