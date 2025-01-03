Овечкин забросил первую шайбу в НХЛ в 2025 году: видео

У хозяев в основное время матча отличились Том Уилсон (11'), Александр Овечкин (36') и Мартин Фехервари (46'). У гостей забивали Райан Хартман (12'), Яков Тренин (20') и Марко Росси (52'). В серии послематчевых буллитов победу «Миннесоте» принес точный бросок Мэтта Болди.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 18-ю шайбу в этом сезоне, отличившись в большинстве, и был признан второй звездой матча. 39-летний россиянин провел на льду 20 минут 10 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием, не реализовал свой бросок в послематчевой серии буллитов и закончил матч с коэффициентом полезности «-2».
Для Овечкина этот матч стал четвертым после перелома левой малоберцовой кости и первым в 2025 году.
«Когда ты пропускаешь из‑за травмы так много игр, ты просто стараешься играть короткими сменами, играть усердно в каждой игре, в каждой смене и контролировать шайбу. Сегодня у меня были довольно хорошие шансы. Мы с вратарем “Миннесоты” Флери уже, наверное, 20 лет играем друг против друга. Я сказал ему после забитой шайбы, что мне нужна еще одна. Но он ответил, что у меня уже одна есть, так что все», — сказал Овечкин после матча.
Овечкин забил 871-й гол в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 23 шайб. Всего на его счету в этом сезоне 22 сыгранных матча, в которых он набрал 28 (18+10) очков. При сохранении текущего голевого темпа Овечкин сможет побить рекорд Гретцки уже в конце нынешнего сезона.
Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин забросил третью шайбу в сезоне, отличившись в меньшинстве. На счету 27-летнего россиянина после 34 сыгранных матчей 6 (3+3) набранных очков.
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