Гол и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

У хозяев дублем отметился Роберт Томас (3', 25'), еще по одной шайбе забросили Тайлер Такер (5'), Джордан Кайру (7'), Дилан Холлоуэй (14') и Павел Бучневич (29'). У гостей отличились Никита Нестеренко (16') и Сэм Коланджело (35').
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. На счету 29-летнего россиянина в этом сезоне 41 сыгранный матч, в котором он набрал 29 (11+18) очков.
«Сент-Луис» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 12 января, «блюзмены» дома сыграют с «Коламбусом».
В другом матче игрового дня «Каролина» дома обыграла «Торонто» (6:3). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 из 33 бросков по своим воротам, а его одноклубники Андрей Свечников и Дмитрий Орлов оформили по результативной передаче.