Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

«Сент-Луис» дома уверенно обыграл «Анахайм» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Роберт Томас (3', 25'), еще по одной шайбе забросили Тайлер Такер (5'), Джордан Кайру (7'), Дилан Холлоуэй (14') и Павел Бучневич (29'). У гостей отличились Никита Нестеренко (16') и Сэм Коланджело (35').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. На счету 29-летнего россиянина в этом сезоне 41 сыгранный матч, в котором он набрал 29 (11+18) очков.

«Сент-Луис» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 12 января, «блюзмены» дома сыграют с «Коламбусом».

В другом матче игрового дня «Каролина» дома обыграла «Торонто» (6:3). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 из 33 бросков по своим воротам, а его одноклубники Андрей Свечников и Дмитрий Орлов оформили по результативной передаче.

Сент-Луис
6:2
4:1, 2:1, 0:0
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
10.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 17176 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Грег Кронин
Вратари
Жоэль Хофер
Лукаш Достал
(Джон Гибсон)
1-й период
02:45
Роберт Томас
04:31
Тайлер Такер
(Оскар Сундквист, Захари Болдюк)
06:40
Джордан Кайру
(Брэйден Шенн, Кэм Фаулер)
08:20
Каттер Готье
13:55
Дилан Холлоуэй
(Джордан Кайру, Брэйден Шенн)
16:00
Никита Нестеренко
(Джексон Лакомб)
2-й период
24:45
Роберт Томас
(Павел Бучневич)
28:02
Павел Бучневич
(Райан Сутер, Брэндон Саад)
34:38
Сэм Коланджело
(Радко Гудас, Райан Строум)
35:28
Натан Уокер
37:44
Тайлер Такер
37:44
Мэйсон Мактавиш
3-й период
57:54
Роберт Томас
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь