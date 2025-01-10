Гол и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

У хозяев дублем отметился Роберт Томас (3', 25'), еще по одной шайбе забросили Тайлер Такер (5'), Джордан Кайру (7'), Дилан Холлоуэй (14') и Павел Бучневич (29'). У гостей отличились Никита Нестеренко (16') и Сэм Коланджело (35').