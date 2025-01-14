Мичков получил в команде прозвище в честь легендарного боксера

Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером на драфте НХЛ в 2023 году. Летом 2024 года российский хоккеист подписал с «Флайерз» трехлетний контракт новичка. В текущем сезоне 20-летний нападающий набрал 31 (13+18) очко в 42 матчах.