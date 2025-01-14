Мичков получил в команде прозвище в честь легендарного боксера

Историю с прозвищем рассказала спортивный комментатор Эшлин Салливан во время домашнего матча «Филадельфии» с «Флоридой Пантерз» (4:3).
«Прозвище придумал нападающий Райан Полинг. Потому что у Мичкова огромная толстая шея, одна из самых больших, какие он когда-либо видел у хоккеистов. Прозвище сразу прижилось во всей команде», — рассказала Салливан в прямом эфире.
В матче с «Флоридой» Мичков отметился результативной передачей. Также у победителей шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (28-я минута), Ноа Кейтс (43, 55), Морган Фрост (46), у проигравших — Сэм Райнхарт (8, 44), Увис Балинскис (10).
Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером на драфте НХЛ в 2023 году. Летом 2024 года российский хоккеист подписал с «Флайерз» трехлетний контракт новичка. В текущем сезоне 20-летний нападающий набрал 31 (13+18) очко в 42 матчах.
«Филадельфия» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Флайерз» сыграют на выезде с «Коламбусом».