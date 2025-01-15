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Хоккеиста Малкина ограбили в США. Пропали чемпионские перстни

Дом российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина был ограблен. Об этом сообщает CBS News.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

Ограбление произошло в субботу, 11 января, во время домашнего матча против «Оттавы» (0:5). Злоумышленники выбили заднюю дверь дома Малкина в элитном пригороде Питтсбурга Сьюикли-Хайтс и проникли в помещение. В момент взлома сигнализация и камеры в доме оказались отключены. Сообщается, что сейф хоккеиста был вскрыт, оттуда были украдены три чемпионских перстня, врученных за победы в Кубке Стэнли.

Звонок в правоохранительные органы поступил спустя несколько часов после игры с «Оттавой». В настоящий момент полиция ведет расследование.

«Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», — сказал Малкин. Клуб российского хоккеиста выпустил заявление о том, что тесно сотрудничает со следствием и местными властями, а также просит уважать частную жизнь игрока.

Двухэтажный дом в Сьюикли-Хайтс был куплен Малкиным в 2008 году за 1,5 млн евро.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он трижды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), а также выигрывал «Конн Смайт Трофи» (2009) — приз лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли. Всего Малкин провел за «Питтсбург» 1364 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 1509 (573+936) очков.

Из-за травмы верхней части тела Малкин пропустил четыре игры «Питтсбурга», в том числе и матч с «Оттавой». Несмотря на травму, 38-летний россиянин находился в расположении команды. Малкин вернулся в состав «Питтсбурга» минувшей ночью, сумев отличиться результативной передачей в домашней игре против «Сиэтла» (2:4).

Всего на счету Малкина в этом сезоне 42 сыгранных матча, в которых он набрал 33 (8+25) очка.

«Питтсбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 18 января, «пингвины» на выезде сыграют с «Баффало».

Питтсбург
2:4
1:1, 1:0, 0:3
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
15.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16314 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Дэн Байлсма
Вратари
Тристан Джерри
(Тристан Джерри)
Джой Даккорд
1-й период
01:11
Командный штраф
02:12
Чендлер Стивенсон
(Джаред Маккэн, Джой Даккорд)
09:19
Филип Томасино
(Крис Летанг, Дрю О`Коннор)
2-й период
24:42
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
26:53
Пьер-Оливье Жозеф
34:25
Ноэль Аччиари
34:25
Винс Данн
3-й период
48:04
Джейми Олексяк
(Адам Ларссон, Оливер Бьоркстранд)
48:54
Эли Толванен
(Шейн Райт, Джош Махура)
58:57
Каапо Какко
(Адам Ларссон)
58:57
Каапо Какко
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
14
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь