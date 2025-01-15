Хоккеиста Малкина ограбили в США. Пропали чемпионские перстни

Ограбление произошло в субботу, 11 января, во время домашнего матча против «Оттавы» (0:5). Злоумышленники выбили заднюю дверь дома Малкина в элитном пригороде Питтсбурга Сьюикли-Хайтс и проникли в помещение. В момент взлома сигнализация и камеры в доме оказались отключены. Сообщается, что сейф хоккеиста был вскрыт, оттуда были украдены три чемпионских перстня, врученных за победы в Кубке Стэнли.
Звонок в правоохранительные органы поступил спустя несколько часов после игры с «Оттавой». В настоящий момент полиция ведет расследование.
«Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», — сказал Малкин. Клуб российского хоккеиста выпустил заявление о том, что тесно сотрудничает со следствием и местными властями, а также просит уважать частную жизнь игрока.
Двухэтажный дом в Сьюикли-Хайтс был куплен Малкиным в 2008 году за 1,5 млн евро.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он трижды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), а также выигрывал «Конн Смайт Трофи» (2009) — приз лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли. Всего Малкин провел за «Питтсбург» 1364 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 1509 (573+936) очков.
Из-за травмы верхней части тела Малкин пропустил четыре игры «Питтсбурга», в том числе и матч с «Оттавой». Несмотря на травму, 38-летний россиянин находился в расположении команды. Малкин вернулся в состав «Питтсбурга» минувшей ночью, сумев отличиться результативной передачей в домашней игре против «Сиэтла» (2:4).
Всего на счету Малкина в этом сезоне 42 сыгранных матча, в которых он набрал 33 (8+25) очка.
«Питтсбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 18 января, «пингвины» на выезде сыграют с «Баффало».