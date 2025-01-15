Хоккеиста Малкина ограбили в США. Пропали чемпионские перстни

«Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», — сказал Малкин. Клуб российского хоккеиста выпустил заявление о том, что тесно сотрудничает со следствием и местными властями, а также просит уважать частную жизнь игрока.