В НХЛ команда забила гол, не нанеся ни одного броска за период

В концовке встречи нападающему «Баффало» Райану Маклауду сломали клюшку при попытке броска по пустым воротам. В таком случае судьи по правилам засчитывают взятие ворот, а бросок даже не идет в статистику матча.
В третьем периоде преимущество «Каролины» по броскам в створ составило 8:0. Таким образом, «Баффало» стал первой командой в истории НХЛ, которая не нанесла ни одного броска за период, но забила гол.
В истории НХЛ это третий гол, забитый без броска. Ранее подобное удавалось «Детройту» в 1986 году и «Монреалю» в 2016 году, но оба раза в овертайме.
«Баффало» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 18 января, «клинки» дома сыграют с «Питтсбургом».