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В НХЛ команда забила гол, не нанеся ни одного броска за период

«Баффало» в игре против «Каролины» (4:2) установил уникальное достижение в истории НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet Stats.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В концовке встречи нападающему «Баффало» Райану Маклауду сломали клюшку при попытке броска по пустым воротам. В таком случае судьи по правилам засчитывают взятие ворот, а бросок даже не идет в статистику матча.

В третьем периоде преимущество «Каролины» по броскам в створ составило 8:0. Таким образом, «Баффало» стал первой командой в истории НХЛ, которая не нанесла ни одного броска за период, но забила гол.

В истории НХЛ это третий гол, забитый без броска. Ранее подобное удавалось «Детройту» в 1986 году и «Монреалю» в 2016 году, но оба раза в овертайме.

«Баффало» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 18 января, «клинки» дома сыграют с «Питтсбургом».

Баффало
4:2
1:0, 2:0, 1:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
16.01.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 13449 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Род Бриндамор
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Дастин Токарски
(Дастин Токарски, Дастин Токарски)
1-й период
00:43
Райан Маклеод
(Коннор Клифтон, Бек Маленстин)
06:10
Сэм Лафферти
08:18
Райан Маклеод
15:16
Шон Уокер
2-й период
23:42
Коннор Клифтон
28:18
Дилан Козенс
(Алекс Так)
39:56
Райан Маклеод
(Джейсон Зукер)
3-й период
43:45
Джейкоб Слэвин
(Йеспери Котканиеми, Брент Бернс)
56:50
Мартин Нечас
(Брент Бернс, Шейн Гостисбеер)
59:36
Райан Маклеод
(Тэйдж Томпсон, Джейсон Зукер)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало
Каролина
НХЛ: таблица и календарь