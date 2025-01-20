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Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

«Рейнджерс» проиграли «Монреалю» в овертайме со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

В составе победителей отличились Брендан Галлахер (14-я минута), Кристиан Дворак (26), Ник Судзуки (36), Юрай Слафковски (53) и Патрик Лайне (64), у проигравших забитыми шайбами отметились Алекси Лафреньер (12), Уилл Кайлли (15), Мика Зибанежад (31) и Крис Крайдер (37).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, отдав пас на Мику Зибанежада. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Панарин провел 44 матча за клуб из Нью-Йорка и набрал 48 очков (19 + 29). Панарин сделал 340-ю результативную передачу за «Рейнджерс» и вышел на девятое место в истории клуба по данному показателю, обойдя Стива Викерса.

«Рейнджерс» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками. «Монреаль» занимает 9-е место в этой же конференции.

В следующем матче «Рейнджерс» 21 января на домашней арене примет «Оттаву», а «Монреаль» в этот же день сыграет с «Тампой».

Монреаль
5:4
1:2, 2:2, 1:0
ОТ
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
20.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21105 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Питер Лавиолетт
Вратари
Якуб Добеш
Джонатан Куик
1-й период
11:17
Алексис Лафренье
(К`Андре Миллер)
13:52
Брендан Галлахер
(Джош Андерсон, Кристиан Дворак)
14:38
Уилл Куилль
14:43
Джош Андерсон
14:43
Брендан Галлахер
14:43
Адам Эдстрем
14:43
Брэйден Шнайдер
2-й период
22:58
Арбер Джекай
22:58
Мэтт Ремпе
22:58
Мэтт Ремпе
25:07
Кристиан Дворак
(Брендан Галлахер, Алекс Ньюхук)
25:38
Кайден Гуле
25:38
Кайден Гуле
25:38
Филип Хытил
29:42
Джош Андерсон
30:24
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
35:05
Ник Сузуки
36:20
Крис Крайдер
(Адам Фокс, Райан Линдгрен)
36:26
Адам Фокс
3-й период
44:59
Урхо Вааканайнен
52:52
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
Овертайм
63:20
Патрик Лайне
(Джейк Эванс, Кайден Гуле)
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
17
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь