Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

В составе победителей отличились Брендан Галлахер (14-я минута), Кристиан Дворак (26), Ник Судзуки (36), Юрай Слафковски (53) и Патрик Лайне (64), у проигравших забитыми шайбами отметились Алекси Лафреньер (12), Уилл Кайлли (15), Мика Зибанежад (31) и Крис Крайдер (37).
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, отдав пас на Мику Зибанежада. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Панарин провел 44 матча за клуб из Нью-Йорка и набрал 48 очков (19 + 29). Панарин сделал 340-ю результативную передачу за «Рейнджерс» и вышел на девятое место в истории клуба по данному показателю, обойдя Стива Викерса.
«Рейнджерс» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками. «Монреаль» занимает 9-е место в этой же конференции.
В следующем матче «Рейнджерс» 21 января на домашней арене примет «Оттаву», а «Монреаль» в этот же день сыграет с «Тампой».