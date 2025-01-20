Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, отдав пас на Мику Зибанежада. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Панарин провел 44 матча за клуб из Нью-Йорка и набрал 48 очков (19 + 29). Панарин сделал 340-ю результативную передачу за «Рейнджерс» и вышел на девятое место в истории клуба по данному показателю, обойдя Стива Викерса.