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Дональд Трамп назвал Овечкина великим игроком

Накануне Трамп выступил на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» с заключительной речью перед инаугурацией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Избранный президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «великим игроком». Об этом он заявил, выступая на домашней для этого клуба Capital One Arena с последней перед инаугурацией речью на Make America Great Again Victory Rally.

«Я бы хотел поблагодарить потрясающих владельцев этой арены, они находятся где-то в красивых ложах стадиона. Их команда сейчас в отличном положении. Овечкин великий игрок, не так ли?» — сказал Трамп.

«Вашингтон» в 46 матчах набрал 67 очков и занимает первое место в Восточной конференции, а также в сводной турнирной таблице Национальной хоккейной лиги.

Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки 894 шайб, у Овечкина — 874. В этом сезоне 39-летний российский нападающий забил 21 гол в 30 матчах.

17 января Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил, в матче против «Оттавы». Голкипер этого клуба Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.

Вашингтон
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
19.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Майк Салливан
Вратари
Логан Томпсон
Йоэль Бломквист
(Йоэль Бломквист)
1-й период
07:42
Джейкоб Чикран
(Алексей Протас)
16:57
Брендон Духайм
2-й период
29:40
Рикард Ракелль
32:08
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
39:43
Мартин Фехервари
39:43
Энтони Бовилье
39:43
Майкл Бантинг
3-й период
44:21
Маркус Петтерссон
47:30
Алексей Протас
51:29
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Рикард Ракелль)
55:56
Крис Летанг
57:50
Пьер-Люк Дюбуа
(Коннор Макмайкл)
58:30
Брендон Духайм
(Том Уилсон, Ник Дауд)
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь