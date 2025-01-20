Дональд Трамп назвал Овечкина великим игроком

Избранный президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «великим игроком». Об этом он заявил, выступая на домашней для этого клуба Capital One Arena с последней перед инаугурацией речью на Make America Great Again Victory Rally.
«Я бы хотел поблагодарить потрясающих владельцев этой арены, они находятся где-то в красивых ложах стадиона. Их команда сейчас в отличном положении. Овечкин великий игрок, не так ли?» — сказал Трамп.
«Вашингтон» в 46 матчах набрал 67 очков и занимает первое место в Восточной конференции, а также в сводной турнирной таблице Национальной хоккейной лиги.
Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки 894 шайб, у Овечкина — 874. В этом сезоне 39-летний российский нападающий забил 21 гол в 30 матчах.
17 января Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил, в матче против «Оттавы». Голкипер этого клуба Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.