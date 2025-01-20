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Песков прокомментировал слова Трампа об Овечкине

Капитан «Вашингтона» Овечкин пропустит инаугурацию Дональда Трампа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дональд Трамп выступил на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» с заключительной речью перед инаугурацией и назвал российского нападающего великим игроком.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о российском хоккеисте Александре Овечкине не имеют отношения к российской аудитории, поскольку его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея.

«Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея. К нашей аудитории это никакого отношения не имеет», — приводит слова Пескова издание «Спорт-Экспресс».

Александр Овечкин выступает за хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз». Он забросил 874 шайбы в 1456 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

17 января Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил, в матче против «Оттавы». Голкипер этого клуба Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.

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