Песков прокомментировал слова Трампа об Овечкине

Александр Овечкин выступает за хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз». Он забросил 874 шайбы в 1456 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).