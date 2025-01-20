Песков прокомментировал слова Трампа об Овечкине

Дональд Трамп выступил на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» с заключительной речью перед инаугурацией и назвал российского нападающего великим игроком.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о российском хоккеисте Александре Овечкине не имеют отношения к российской аудитории, поскольку его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея.
«Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея. К нашей аудитории это никакого отношения не имеет», — приводит слова Пескова издание «Спорт-Экспресс».
Александр Овечкин выступает за хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз». Он забросил 874 шайбы в 1456 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).
17 января Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил, в матче против «Оттавы». Голкипер этого клуба Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.