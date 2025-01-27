Панарин и Шестеркин попали в символические сборные «Рейнджерс» за последние 25 лет

Артемий Панарин стал частью первой символической сборной клуба. Он играет в «Рейнджерс» с 2019 года. В текущем чемпионате россиянин успел набрать 50 очков после 46 проведённых матчей.



Игорь Шестёркин, который на данный момент является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ, попал во вторую символическую сборную клуба. В текущем чемпионате он провёл 34 встречи, 17 из которых удалось выиграть. Коэффициент надёжности голкипера составляет 2.72.