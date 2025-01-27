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Панарин и Шестеркин попали в символические сборные «Рейнджерс» за последние 25 лет

Российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, признаны одними из лучших игроков клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» за последние 25 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

Артемий Панарин стал частью первой символической сборной клуба. Он играет в «Рейнджерс» с 2019 года. В текущем чемпионате россиянин успел набрать 50 очков после 46 проведённых матчей.

Игорь Шестёркин, который на данный момент является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ, попал во вторую символическую сборную клуба. В текущем чемпионате он провёл 34 встречи, 17 из которых удалось выиграть. Коэффициент надёжности голкипера составляет 2.72.

Напомним, проект символических сборных был придуман Национальной хоккейной лигой (НХЛ) после наступления 2025 года. Теперь каждая из 32 команд НХЛ представляет по две символические сборные из лучших игроков за последние 25 лет. Цель проекта — выразить уважение хоккеистам, внесшим вклад в развитие хоккея в США и Канаде.

В сборную вместе с Шестёркиным попал и 52-летний Яромир Ягр. Чех проводит сейчас свой 37-й профессиональный сезон в карьере, играя в чешском «Кладно». В «Рейнджерс» Ягр играл с 2004 по 2008 год.

Рейнджерс
4:5
2:3, 1:1, 1:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
26.01.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Джаред Беднар
Вратари
Игорь Шестеркин
Маккензи Блэквуд
1-й период
05:43
Джек Друри
(Джонатан Друэн, Китон Миддлтон)
06:26
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
07:10
Сэм Кэррик
(Мэтт Ремпе, Урхо Вааканайнен)
08:36
Винс Трочек
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
14:13
Адам Фокс
14:36
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
2-й период
28:28
Адам Эдстрем
36:01
Юусо Пярссинен
(Кейси Миттельштадт)
38:05
Уильям Борген
(Уилл Куилль, Райлли Смит)
3-й период
41:40
Кейси Миттельштадт
55:02
Артемий Панарин
(Винс Трочек, Райлли Смит)
57:36
Кэйл Макар
59:45
Арттури Лехконен
(Кэйл Макар)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс