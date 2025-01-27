Панарин и Шестеркин попали в символические сборные «Рейнджерс» за последние 25 лет

Артемий Панарин стал частью первой символической сборной клуба. Он играет в «Рейнджерс» с 2019 года. В текущем чемпионате россиянин успел набрать 50 очков после 46 проведённых матчей.
Игорь Шестёркин, который на данный момент является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ, попал во вторую символическую сборную клуба. В текущем чемпионате он провёл 34 встречи, 17 из которых удалось выиграть. Коэффициент надёжности голкипера составляет 2.72.
Напомним, проект символических сборных был придуман Национальной хоккейной лигой (НХЛ) после наступления 2025 года. Теперь каждая из 32 команд НХЛ представляет по две символические сборные из лучших игроков за последние 25 лет. Цель проекта — выразить уважение хоккеистам, внесшим вклад в развитие хоккея в США и Канаде.
В сборную вместе с Шестёркиным попал и 52-летний Яромир Ягр. Чех проводит сейчас свой 37-й профессиональный сезон в карьере, играя в чешском «Кладно». В «Рейнджерс» Ягр играл с 2004 по 2008 год.