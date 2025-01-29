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Овечкин не набрал очков в победном матче с «Калгари»

«Вашингтон» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Калгари завершилась уверенной победой гостей. В составе «Кэпиталз» забитыми шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (2-я минута), Дилан Строум (36) и Алексей Протас (58). У хозяев гол забил Блэйк Коулман (33).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел набрать очки во втором матче подряд. Он продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки (894). На счету 39-летнего россиянина 875 заброшенных шайб в 1460 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, что Уэйн Гретцки поддерживает Александра Овечкина в погоне за рекордом.

«Гретцки и Овечкин действительно ценят историю хоккея и являются великими послами этого вида спорта, потому что они всегда думают о развитии игры и о том, что лучше для хоккея. Уэйн никогда не был защитником своего рекорда и всегда поддерживает Овечкина в его погоне за ним, потому что он понимает, какое внимание это привлечет к хоккею и НХЛ. А Овечкин, мне кажется, ценит историю и то, что было сделано до него», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 73 очками. В следующем матче «Кэпиталз» на выезде сыграют с «Оттавой».

Калгари
1:3
0:1, 1:1, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
29.01.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Райан Гуска
Спенсер Карбери
Вратари
Дастин Вольф
Логан Томпсон
1-й период
01:51
Пьер-Люк Дюбуа
17:58
Командный штраф
2-й период
32:05
Пьер-Люк Дюбуа
32:17
Блэйк Коулмэн
(Тайсон Бэрри, Андрей Кузьменко)
34:45
Брэйден Пачал
34:54
Блэйк Коулмэн
35:12
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Джейкоб Чикран)
3-й период
42:49
Тайсон Бэрри
45:06
Эндрю Манджапане
48:43
Адам Клапка
55:33
Расмус Андерссон
55:33
Том Уилсон
55:33
Коннор Макмайкл
57:35
Алексей Протас
(Ларс Эллер, Тревор ван Римсдайк)
57:38
Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
12
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь