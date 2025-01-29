Овечкин не набрал очков в победном матче с «Калгари»

«Гретцки и Овечкин действительно ценят историю хоккея и являются великими послами этого вида спорта, потому что они всегда думают о развитии игры и о том, что лучше для хоккея. Уэйн никогда не был защитником своего рекорда и всегда поддерживает Овечкина в его погоне за ним, потому что он понимает, какое внимание это привлечет к хоккею и НХЛ. А Овечкин, мне кажется, ценит историю и то, что было сделано до него», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.