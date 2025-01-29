Овечкин не набрал очков в победном матче с «Калгари»

Встреча, прошедшая в Калгари завершилась уверенной победой гостей. В составе «Кэпиталз» забитыми шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (2-я минута), Дилан Строум (36) и Алексей Протас (58). У хозяев гол забил Блэйк Коулман (33).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел набрать очки во втором матче подряд. Он продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки (894). На счету 39-летнего россиянина 875 заброшенных шайб в 1460 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, что Уэйн Гретцки поддерживает Александра Овечкина в погоне за рекордом.
«Гретцки и Овечкин действительно ценят историю хоккея и являются великими послами этого вида спорта, потому что они всегда думают о развитии игры и о том, что лучше для хоккея. Уэйн никогда не был защитником своего рекорда и всегда поддерживает Овечкина в его погоне за ним, потому что он понимает, какое внимание это привлечет к хоккею и НХЛ. А Овечкин, мне кажется, ценит историю и то, что было сделано до него», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
«Вашингтон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 73 очками. В следующем матче «Кэпиталз» на выезде сыграют с «Оттавой».