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Генменеджер «Миннесоты» отреагировал на операцию Капризова

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал ситуацию с травмой Кирилла Капризова.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick McDermott/Getty Images

«Мы уже проходили этот путь. Это прискорбно. У Кирилла идёт сезон на “Харт Трофи”. Его это разочаровывает. Это разочаровывает и нас, но мы в хорошей позиции в турнирной таблице и в том, как мы играем. Нам просто нужно справиться с ситуацией. Это не конец света. Мы продолжим играть и продолжать становиться лучше. Когда Кирилл выздоровеет и вернётся, мы станем ещё лучше.

Не будем скрывать: с Кириллом в составе мы играем лучше. С этим не поспоришь, но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы с этим справимся», — приводит слова Герина The Athletic.

Напомним, ранее стало известно, что Капризов перенесет операцию из‑за травмы нижней части тела. Он пропустит минимум четыре недели.

Ранее Кирилл пропустил месяц и вернулся на лед в матче против «Юты» 23 января. В игре с «Чикаго» 26 января (4:2) он отметился результативным пасом.

В нынешнем сезоне российский форвард набрал 52 очка (23+29) в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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