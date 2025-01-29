Генменеджер «Миннесоты» отреагировал на операцию Капризова

«Мы уже проходили этот путь. Это прискорбно. У Кирилла идёт сезон на “Харт Трофи”. Его это разочаровывает. Это разочаровывает и нас, но мы в хорошей позиции в турнирной таблице и в том, как мы играем. Нам просто нужно справиться с ситуацией. Это не конец света. Мы продолжим играть и продолжать становиться лучше. Когда Кирилл выздоровеет и вернётся, мы станем ещё лучше.



Не будем скрывать: с Кириллом в составе мы играем лучше. С этим не поспоришь, но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы с этим справимся», — приводит слова Герина The Athletic.