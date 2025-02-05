Помогли незнакомцу, спасли задыхавшегося, упустили победу ради чужих жизней: героические поступки спортсменов

Неподалеку от судна один из членов экипажа увидел перевернутую моторную лодку. Как оказалось позже, в ней находилось пять человек, в том числе и ребенок 9−10 лет. Отдыхающие хотели провести время вместе и позагорать, но лодка оказалась неисправной. Если от берега уехать удалось, то будучи уже на открытой воде мотор заглох, судно начало подтекать и тонуть, а вес пяти людей ей в этом сильно помогал.