Помогли незнакомцу, спасли задыхавшегося, упустили победу ради чужих жизней: героические поступки спортсменов

Во-первых, хочется говорить о спортсменах чуть больше, чем просто перечислять количество их наград, ведь порой они еще и потрясающие люди с большой буквы «Л». Во-вторых, в современном мире, полном жестоких событий, иногда важно вспоминать о добром.
Надеемся, что эта подборка заставит вас улыбнуться, потому что в ней, как в хорошей сказке: в конце все точно остались живы и здоровы.
Медали мы еще завоюем. Яхтсмены прервали соревнования, чтобы спасти людей
Море не любит слабых. Волга тоже их не любит, свой героизм наши спортсмены проявляли именно плывя по ней.
В 2015 году Саратовский шкипер Олег Тихонов и его экипаж вышли на очередной старт по Волге в качестве фаворитов соревнований. Атлеты вырывались в лидеры гонки и спокойно следовали нужному маршруту, однако появились обстоятельства, заставившие их свернуть с пути и распрощаться с победой.
Неподалеку от судна один из членов экипажа увидел перевернутую моторную лодку. Как оказалось позже, в ней находилось пять человек, в том числе и ребенок 9−10 лет. Отдыхающие хотели провести время вместе и позагорать, но лодка оказалась неисправной. Если от берега уехать удалось, то будучи уже на открытой воде мотор заглох, судно начало подтекать и тонуть, а вес пяти людей ей в этом сильно помогал.
Яхтсмены быстро сориентировались и достали всех, кто попал в беду. Людей довезли до берега и обеспечили им полную безопасность.
На этом все могло закончиться, если бы капитан и остальные спортсмены не решили продолжить соревнования. Они пришли вторыми, несмотря на то что потеряли много времени. Во время интервью Олег Тихонов так и сказал: «Медали мы еще завоюем. Главное, что люди спасены». А ведь и правда.
Без раздумий прыгнул в воду. Нико Росберг геройствовал в Монако, но никогда об этом не рассказывал
Чемпион мира по автогонкам Формулы-1 Нико Росберг спас тонущего ребенка в Монако в 2016-м.
Гуляя по берегу Лигурийского моря, Росберг стал свидетелем того, как пятилетний мальчик упал с причала, заигравшись со своим отцом. Не растерявшийся от увиденной картины Нико нырнул за ним прямо в одежде и вытащил его на берег. Ни спортсмен, ни ребенок не пострадали.
О случившемся рассказали только менеджеры пилота, сам Нико наотрез отказался комментировать ситуацию. Вероятно, не хотел пиариться на этом и в момент спасения не думал о громких заголовках порталов и газет, а действительно хотел сохранить жизнь ребенка.
Обладатель Кубка Стэнли не дал задохнуться человеку во время хоккейного матча
Обладатель Кубка Стэнли-1998/1999 в составе «Даллас Старз» Тони Херкес не самый известный игрок, но плюсик в карме у него точно есть.
Уже после окончания карьеры Херкес продолжал посещать матчи НХЛ. На одном из таких в январе 2024-го спортсмен не только наблюдал за игрой, но и оказывал первую помощь пострадавшему.
Одни из сотрудников лиги, сидя в ложе, подавился едой и начал задыхаться. Тони, который, судя по его молниеносной реакции, чуть ли не каждый день занимался подобным, применил прием Геймлиха. Мужчина сразу начал нормально дышать, а все, кто находился рядом, были обескуражены и высоко оценили поступок экс-хоккеиста.
И не напрасно, потому что для первой помощи как минимум нужен холодный разум и крепкая нервная система, не говоря уже о том, что прием Геймлиха — это то, что нужно уметь выполнить правильно, чтобы не усугубить ситуацию.
Леброн Джеймс спас Кармело Энтони
Эту историю только мельком освещали в СМИ, но для Кармело Энтони и Леброна Джеймса она точно запомнилась на всю жизнь. Если верить поговорке «друг познается в беде», то Леброн свое звание товарища однозначно оправдал.
В 2020 году баскетболисты вместе отдыхали на Багамских островах. Будучи на лодке, Энтони решил выпрыгнуть в воду, чтобы понаблюдать за красивым видом, но не учел силу течения, которая сбила его с ног. Увидевший это Джеймс нырнул за товарищем, чтобы успеть схватить его хотя бы за пятку. Успел. Они вместе добрались до берега.
Ситуация звучит страшно, но еще страшнее становится после мысли о том, что оба героя этой истории не с самыми обычными антропометрическими данными. Только представьте силу течения воды, которая сбивает с ног Кармело Энтони и Джеймса Леброна с ростом больше двух метров, весящих больше 100 кг каждый. Океан беспощаден и Джеймс серьезно рисковал собой, когда плыл спасать друга.
Даже не понял, кому помог: канадский тренер выручил российского спортсмена
В этой истории не было серьезной угрозы жизни людям, а поступок канадского тренера Джастина Уодсворта во время спринтерской гонки на Олимпиаде-2014 можно назвать мудрым, ответственным, но не героическим. Мы включили его сюда не потому что он наполнен силой, мужественностью и благородством… или как раз поэтому он здесь?
Джастин Уодсворт поддерживал своих спортсменов, стоя вдоль лыжной трассы, как вдруг увидел российского атлета Антона Гафарова, чье снаряжение буквально превратилось в щепки.
Только потом Уодсворт узнает, что Гафарова на одном из отрезков трассы «подрезал» соперник, из-за чего тот упал и сломал палку и лыжу, но продолжил гонку. Неисправный инвентарь подвел его и второй раз, Антон вновь оказался на снегу, тогда стало понятно, что ехать на том, что осталось от лыжи невозможно. Именно в этот момент Джастин заметил «подбитого» спортсмена и отдал лыжу, которая предназначалась для канадцев. Антон смог продолжить преодоление дистанции и вошел в топ-10 — прибыл шестым.
Позже Уодсворт рассказал, что даже не понял, кому помог. Главным «индикатором» для него было понимание, что спортсмен в беде. В нынешних обстоятельствах эта история отзывается у нас в сердце теплым воспоминанием и просто дарит надежду на светлое будущее.