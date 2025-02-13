«Только не “Зенит”. Хоккеист Михеев хочет смены чемпиона в РПЛ

— Надеюсь, кто угодно, только не «Зенит»! Не то чтобы я против этой команды, просто после стольких лет его чемпионства хочется уже чего-то нового. Но если они снова выиграют — значит, они сильнее, и это тоже надо уважать.



И все же, надеюсь, тот же «Краснодар» во время прошлогодней борьбы за золото набрался опыта, и он ему поможет. Так ведь и в НХЛ часто получается — та же «Тампа» сначала проиграла в финале «Чикаго», потом еще два раза доходила до седьмого матча полуфинала, выиграла регулярку с рекордными 62 победами — и только потом взяла Кубок. Все приходит постепенно, накапливается. «Зенит», выигравший пять лет подряд, в решающие моменты наглый, а «Краснодар» мягковат. Надеюсь, сейчас ситуация изменилась. Но для решающего рывка им нужны ребята с характером, понаглее.



Посмотрим на «Спартак», которому эта зимняя пауза, мне кажется, вообще была не нужна. Еще чуть-чуть и они бы догнали лидеров. Угальде забивает вовсю, хотя в первый сезон у него ничего не залетало. Но ему сильно помогло появление Барко, который мне очень нравится. ЦСКА с «Динамо» в этом сезоне, мне кажется, особо высоко не заберутся. Армейцы, похоже, не могут позволить себе сильных игроков, а «Динамо» играет в слишком бразильский футбол — открытый, рискованный. Хотя в прошлом году они дошли лидерами до последнего тура — и столько их болельщиков в Краснодар тогда поехало…