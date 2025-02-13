«Только не “Зенит”. Хоккеист Михеев хочет смены чемпиона в РПЛ

Напомним, «Зенит» выиграл чемпионат России шесть раз подряд.
— А в РПЛ на кого ставку сделаете — кто чемпионом станет? Опять «Зенит»?
— Надеюсь, кто угодно, только не «Зенит»! Не то чтобы я против этой команды, просто после стольких лет его чемпионства хочется уже чего-то нового. Но если они снова выиграют — значит, они сильнее, и это тоже надо уважать.
И все же, надеюсь, тот же «Краснодар» во время прошлогодней борьбы за золото набрался опыта, и он ему поможет. Так ведь и в НХЛ часто получается — та же «Тампа» сначала проиграла в финале «Чикаго», потом еще два раза доходила до седьмого матча полуфинала, выиграла регулярку с рекордными 62 победами — и только потом взяла Кубок. Все приходит постепенно, накапливается. «Зенит», выигравший пять лет подряд, в решающие моменты наглый, а «Краснодар» мягковат. Надеюсь, сейчас ситуация изменилась. Но для решающего рывка им нужны ребята с характером, понаглее.
Посмотрим на «Спартак», которому эта зимняя пауза, мне кажется, вообще была не нужна. Еще чуть-чуть и они бы догнали лидеров. Угальде забивает вовсю, хотя в первый сезон у него ничего не залетало. Но ему сильно помогло появление Барко, который мне очень нравится. ЦСКА с «Динамо» в этом сезоне, мне кажется, особо высоко не заберутся. Армейцы, похоже, не могут позволить себе сильных игроков, а «Динамо» играет в слишком бразильский футбол — открытый, рискованный. Хотя в прошлом году они дошли лидерами до последнего тура — и столько их болельщиков в Краснодар тогда поехало…
— Про «Локомотив» забыли.
— Да, конечно. Там молодая команда, и на ней пауза тоже может сказаться. Тот же Батраков хорош, но он всего полгода в основе играет, поэтому пока не хочу парню слишком много дифирамбов петь. И мне все-таки кажется, что золото разыграют «Краснодар», «Спартак» и «Зенит», — приводит слова Михеева «Спорт-Экспресс».
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в РПЛ с 39 очками. Столько же баллов набрал «Зенит», который располагается на второй строчке. Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 37 очками.