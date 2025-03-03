Сидни Кросби вошел в топ-10 ассистентов в истории НХЛ

В домашней игре против «Торонто» (5:6 ОТ) 37-летний канадец отметился голом и двумя результативными передачами и достиг отметки в 1050 ассистов за карьеру в НХЛ. Кросби выбил из десятки лучших легендарного соотечественника Горди Хоу (1049).
Лидером рейтинга является Уэйн Гретцки (1963), в тройке также располагаются Рон Фрэнсис (1249) и Марк Мессье (1193). Ближайшей целью Кросби является Стив Айзерман (1063), от которого он отстает на 13 ассистов.
Также в этой встрече Кросби забросил свою 611-ю шайбу, поднявшись на 18-е место среди лучших снайперов НХЛ и обойдя легендарного Бобби Халла (610). Следующая цель капитана «Питтсбурга» — Джо Сакик и Джером Игинла (оба — по 625).
В этом сезоне Кросби провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 65 (19+46) очков. Его контракт с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2026/27.
«Питтсбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 5 марта, «пингвины» на выезде сыграют с «Колорадо».