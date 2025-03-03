Сидни Кросби вошел в топ-10 ассистентов в истории НХЛ

В домашней игре против «Торонто» (5:6 ОТ) 37-летний канадец отметился голом и двумя результативными передачами и достиг отметки в 1050 ассистов за карьеру в НХЛ. Кросби выбил из десятки лучших легендарного соотечественника Горди Хоу (1049).