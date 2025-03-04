Гол и ассист Михеева помогли «Чикаго» обыграть «Лос-Анджелес»

В другом матче игрового дня «Сан-Хосе» прервал восьмиматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Торонто» (3:2 Б). Вратарь «акул» Александр Георгиев отразил 25 из 27 бросков по своим воротам, а его одноклубник Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей.