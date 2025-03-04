Гол и ассист Михеева помогли «Чикаго» обыграть «Лос-Анджелес»

У гостей отличились Алек Мартинес (11'), Илья Михеев (21'), Итан Дель Мастро (34'), Андреас Атанасиу (42') и Райан Донато (59). У хозяев единственный результативный бросок нанес Анже Копитар (12').
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. На счету 30-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 23 (12+11) набранных очка.
«Чикаго» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 6 марта, «ястребы» дома сыграют с «Оттавой».
В другом матче игрового дня «Сан-Хосе» прервал восьмиматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Торонто» (3:2 Б). Вратарь «акул» Александр Георгиев отразил 25 из 27 бросков по своим воротам, а его одноклубник Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей.