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Гол и ассист Михеева помогли «Чикаго» обыграть «Лос-Анджелес»

«Чикаго» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей отличились Алек Мартинес (11'), Илья Михеев (21'), Итан Дель Мастро (34'), Андреас Атанасиу (42') и Райан Донато (59). У хозяев единственный результативный бросок нанес Анже Копитар (12').

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. На счету 30-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 23 (12+11) набранных очка.

«Чикаго» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 6 марта, «ястребы» дома сыграют с «Оттавой».

В другом матче игрового дня «Сан-Хосе» прервал восьмиматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Торонто» (3:2 Б). Вратарь «акул» Александр Георгиев отразил 25 из 27 бросков по своим воротам, а его одноклубник Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей.

Чикаго
5:1
1:1, 2:0, 2:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
4.03.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center, 16254 зрителя
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Джим Хиллер
Вратари
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
Дарси Кемпер
(Дарси Кемпер)
1-й период
07:05
Джордан Спенс
10:57
Алек Мартинес
(Тайлер Бертуцци)
11:39
Анже Копитар
(Александр Тюркотт, Адриан Кемпе)
14:12
Таннер Жанно
2-й период
20:46
Илья Михеев
(Райан Донато, Теуво Терявяйнен)
26:29
Лэндон Слаггерт
33:30
Итэн дель Мастро
(Патрик Марун, Лукас Райхель)
3-й период
41:20
Андреас Атанасиу
(Колтон Дач)
58:30
Райан Донато
(Илья Михеев, Теуво Терявяйнен)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь