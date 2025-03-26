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Овечкину осталось пять шайб до рекорда Гретцки

«Виннипег» на выезде обыграл «Вашингтон» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

У хозяев заброшенными шайбами в основное время матча отметились Джош Моррисси (7') и Мэйсон Эпплтон (40'). У гостей отличились Эндрю Манджапане (20') и Александр Овечкин (56'). Победу «Виннипегу» на второй минуте овертайма принес точный бросок Николая Элерса.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до пяти шайб.

Овечкин был признан третьей звездой матча. Он провел на льду 17 минут 40 секунд игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием и допустил две потери. Также Овечкин продлил свою результативную серию до пяти игр.

Всего на счету Овечкина после 55 сыгранных матчей 60 (36+24) набранных очков. Он вышел на четвертое место в списке лучших снайперов сезона. Выше только Кайл Коннор («Виннипег», 37), Вильям Нюландер («Торонто», 40) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 49).

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поучаствовал в шайбе Овечкина и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего белоруса в этом сезоне 71 матч, в которых он набрал 64 (29+35) очка.

«Вашингтон» прервал серию из четырех побед подряд, но сохранил лидерство в сводной таблице НХЛ. Отставание от ближайшего преследователя в лице «Виннипега» сократилось до одного балла. В пятницу, 28 марта, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Миннесотой».

Виннипег
3:2
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
26.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 15225 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Спенсер Карбери
Вратари
Коннор Хеллибак
Логан Томпсон
1-й период
06:50
Джош Моррисси
(Марк Шайфли, Дилан Демело)
17:07
Колин Миллер
17:07
Эндрю Манджапане
19:20
Эндрю Манджапане
(Джейкоб Чикран)
2-й период
27:09
Коул Перфетти
34:32
Люк Шенн
37:37
Командный штраф
39:48
Мэйсон Эпплтон
(Нино Нидеррайтер, Коул Перфетти)
3-й период
46:29
Тэйлор Рэддиш
56:00
Александр Овечкин
(Алексей Протас)
Овертайм
61:28
Николай Элерс
(Дилан Самберг, Адам Лаури)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит