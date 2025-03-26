Овечкину осталось пять шайб до рекорда Гретцки

У хозяев заброшенными шайбами в основное время матча отметились Джош Моррисси (7') и Мэйсон Эпплтон (40'). У гостей отличились Эндрю Манджапане (20') и Александр Овечкин (56'). Победу «Виннипегу» на второй минуте овертайма принес точный бросок Николая Элерса.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до пяти шайб.
Овечкин был признан третьей звездой матча. Он провел на льду 17 минут 40 секунд игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием и допустил две потери. Также Овечкин продлил свою результативную серию до пяти игр.
Всего на счету Овечкина после 55 сыгранных матчей 60 (36+24) набранных очков. Он вышел на четвертое место в списке лучших снайперов сезона. Выше только Кайл Коннор («Виннипег», 37), Вильям Нюландер («Торонто», 40) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 49).
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поучаствовал в шайбе Овечкина и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего белоруса в этом сезоне 71 матч, в которых он набрал 64 (29+35) очка.
«Вашингтон» прервал серию из четырех побед подряд, но сохранил лидерство в сводной таблице НХЛ. Отставание от ближайшего преследователя в лице «Виннипега» сократилось до одного балла. В пятницу, 28 марта, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Миннесотой».