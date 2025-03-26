НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Если Овечкину удастся сохранить текущий темп результативности (0,66 шайбы за игру) или карьерный темп результативности (0,60 шайбы за игру), то падение рекорда Гретцки состоится 16 апреля в выездной игре против «Айлендерс». Это будет предпоследняя игра «Вашингтона» в текущей регулярке.