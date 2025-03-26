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НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ обновила прогноз по дате, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Минувшей ночью Овечкин забросил 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, поразив ворота «Виннипега» (2:3 ОТ). 39-летний россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894) до пяти шайб.

В этом сезоне Овечкин провел 55 матчей, в которых набрал 60 (36+24) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 11 матчей.

Если Овечкину удастся сохранить текущий темп результативности (0,66 шайбы за игру) или карьерный темп результативности (0,60 шайбы за игру), то падение рекорда Гретцки состоится 16 апреля в выездной игре против «Айлендерс». Это будет предпоследняя игра «Вашингтона» в текущей регулярке.

«Вашингтон» сохраняет лидерство в сводной таблице НХЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Виннипега» на один балл. В пятницу, 28 марта, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Миннесотой».