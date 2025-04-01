Кучеров потерял лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ

На вторую строчку откатился нападающий «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого после 69 сыгранных матчей 109 (33+76) набранных очков. При этом россиянин все еще остается фаворитом бомбардирской гонки, так как «молнии» сыграли на два матча меньше.