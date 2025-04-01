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Кучеров потерял лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ

«Калгари» на выезде обыграл «Колорадо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон поучаствовал в первом голе команды и отметился результативной передачей. На счету 29-летнего канадца после 75 сыгранных матчей 110 (30+80) набранных очков, что позволило ему вернуть лидерство в списке лучших бомбардиров сезона.

На вторую строчку откатился нападающий «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого после 69 сыгранных матчей 109 (33+76) набранных очков. При этом россиянин все еще остается фаворитом бомбардирской гонки, так как «молнии» сыграли на два матча меньше.

Кучеров является действующим обладателем «Арт Росс Трофи» — награды, которая вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом сезоне 31-летний россиянин в 81 матче набрал рекордные для себя 144 (44+100) очков.

В случае победы в бомбардирской гонке Кучеров станет первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось выиграть «Арт Росс Трофи» трижды. Ранее эту награду выигрывали только Александр Овечкин (2008) и Евгений Малкин (2009, 2012).

«Тампа» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 2 апреля, «молнии» на выезде сыграют с «Айлендерс».

Колорадо
2:3
1:0, 1:0, 0:2, 0:0
Б
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
1.04.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18075 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Райан Гуска
Вратари
Скотт Уэджвуд
Даниэл Владарж
1-й период
16:31
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон, Девон Тэйвз)
2-й период
22:14
Джоэл Фараби
27:59
Логан О`Коннор
(Паркер Келли)
3-й период
40:00
Блэйк Коулмэн
48:54
Райан Линдгрен
50:57
Райан Ломберг
(Адам Клапка, Маккензи Уигар)
51:29
Адам Клапка
(Райан Ломберг, Кевин Руни)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Егор Шарангович
(Калгари)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит