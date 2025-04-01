Кучеров потерял лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон поучаствовал в первом голе команды и отметился результативной передачей. На счету 29-летнего канадца после 75 сыгранных матчей 110 (30+80) набранных очков, что позволило ему вернуть лидерство в списке лучших бомбардиров сезона.
На вторую строчку откатился нападающий «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого после 69 сыгранных матчей 109 (33+76) набранных очков. При этом россиянин все еще остается фаворитом бомбардирской гонки, так как «молнии» сыграли на два матча меньше.
Кучеров является действующим обладателем «Арт Росс Трофи» — награды, которая вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом сезоне 31-летний россиянин в 81 матче набрал рекордные для себя 144 (44+100) очков.
В случае победы в бомбардирской гонке Кучеров станет первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось выиграть «Арт Росс Трофи» трижды. Ранее эту награду выигрывали только Александр Овечкин (2008) и Евгений Малкин (2009, 2012).
«Тампа» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 2 апреля, «молнии» на выезде сыграют с «Айлендерс».