Гол Бучневича помог «Сент‑Луису» продлить серию побед до 11 игр

У хозяев дубль в основное время оформил Джейк Нейборс (21', 46'), еще по одной шайбе забросили Павел Бучневич (27') и Джордан Кайру (29'). У гостей отличились Брайан Раст (4'), Коннор Дьюар (25'), Рикард Ракелль (52') и Рутгер Макгроарти (60'). Победу «Сент‑Луису» на третьей минуте овертайма принес точный бросок Роберта Томаса.