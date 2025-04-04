Гол Бучневича помог «Сент‑Луису» продлить серию побед до 11 игр

У хозяев дубль в основное время оформил Джейк Нейборс (21', 46'), еще по одной шайбе забросили Павел Бучневич (27') и Джордан Кайру (29'). У гостей отличились Брайан Раст (4'), Коннор Дьюар (25'), Рикард Ракелль (52') и Рутгер Макгроарти (60'). Победу «Сент‑Луису» на третьей минуте овертайма принес точный бросок Роберта Томаса.
Нападающий «Сент‑Луиса» Павел Бучневич забросил 16-ю шайбу в этом сезоне.
Всего на счету 29-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 49 (16+33) набранных очков.
«Сент‑Луис» одержал 11-ю победу подряд и повторил клубный рекорд, который был установлен в чемпионском сезоне-2018/19. Последний раз «блюзмены» проигрывали 14 марта в выездной игре с «Питтсбургом» (3:5).
Благодаря своей затяжной победной серии «Сент‑Луис» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 6 апреля, «блюзмены» дома сыграют с «Колорадо».