Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ

В воскресном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и закрепил за собой звание лучшего бомбардира в истории лиги, превзойдя рекорд легендарного Уэйна Гретцки (894).
«Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.
В Вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.
Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», — сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.
В этом сезоне Овечкин провел 61 матч, в которых набрал 69 (42+27) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять матчей.
«Вашингтон» занимает второе место в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, уступая один балл «Виннипегу». В пятницу, 11 апреля, «столичные» дома сыграют с «Каролиной».