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Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ

Президент России Владимир Путин поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с установлением снайперского рекорда в НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В воскресном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и закрепил за собой звание лучшего бомбардира в истории лиги, превзойдя рекорд легендарного Уэйна Гретцки (894).

«Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

В Вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.

Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», — сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

В этом сезоне Овечкин провел 61 матч, в которых набрал 69 (42+27) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять матчей.

«Вашингтон» занимает второе место в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, уступая один балл «Виннипегу». В пятницу, 11 апреля, «столичные» дома сыграют с «Каролиной».

Айлендерс
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
6.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Спенсер Карбери
Вратари
Илья Сорокин
Чарли Линдгрен
1-й период
07:06
Бо Хорват
(Симон Хольмстрем, Андерс Ли)
09:00
Марк Гаткомб
(Александр Романов, Кайл Маклин)
09:13
Ник Дауд
2-й период
27:00
Кейси Сизикас
27:26
Александр Овечкин
(Том Уилсон, Дилан Строум)
30:26
Марк Гаткомб
(Мэтт Мартин, Кайл Маклин)
31:36
Кайл Палмиери
33:27
Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
44:20
Жан-Габриэль Пажо
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит