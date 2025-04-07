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«Сотворил историю». Дзюба поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением снайперского рекорда в НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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В воскресном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и закрепил за собой звание лучшего бомбардира в истории лиги, превзойдя рекорд легендарного Уэйна Гретцки (894).

«Саша Овечкин вчера стал лучшим снайпером в истории НХЛ и обогнал самого Уэйна Гретцки. Сань, ты сотворил историю, безумно счастлив и горжусь тем, что ты наш соотечественник. Трудно описать, что ты испытал, потому что сотворил не только российскую историю, но еще и всемирную. Думаю, ты счастлив, потому что есть теперь чувство выполненного долга. Всю карьеру шел — и достиг. Счастлив за тебя!» — заявил Дзюба в социальных сетях.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он стал обладателем Кубка Стэнли. Нападающий также является трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014) в составе сборной России.