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Кучеров повторил достижение Гретцки, Коффи и Орра по передачам

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал четвертым игроком в истории НХЛ, отдавшим 80 ассистов в трех сезонах подряд.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Минувшей ночью 31-летний россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1). На его счету после 73 сыгранных матчей 115 (34+81) набранных очков.

Кучеров в третий раз подряд преодолел отметку в 80 результативных передач за сезон. Ранее это удавалось только защитникам Полу Коффи и Бобби Орру, а также легендарному Уэйну Гретцки, чья серия растянулась на 13 сезонов — с 1979/80 по 1991/92.

Также Кучеров стал пятым игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 80 передач в четырех или более сезонах. Ранее это удавалось Полу Коффи (4), Бобби Орру (5), Марио Лемье (6) и Уэйну Гретцки (14). Среди действующих игроков НХЛ никому не удавалось выдать более двух таких сезонов.

«Тампа» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 10 апреля, «молнии» дома сыграют с «Торонто».

Рейнджерс
1:5
0:3, 1:0, 0:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
8.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17130 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Джон Купер
Вратари
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
Андрей Василевский
1-й период
10:52
Оливер Бьоркстранд
12:41
Крис Крайдер
13:09
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель)
13:45
Янни Гурд
(Гейдж Гонсалвес, Виктор Хедман)
13:54
Сэм Кэррик
14:54
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
17:27
Алексис Лафренье
2-й период
22:48
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
23:16
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Джей Ти Миллер)
38:12
Янис Мозер
3-й период
51:06
Уилл Куилль
54:00
Джей Ти Миллер
55:40
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
57:18
Брэндон Хагель
(Райан Макдона)
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит