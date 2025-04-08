Кучеров повторил достижение Гретцки, Коффи и Орра по передачам

Кучеров в третий раз подряд преодолел отметку в 80 результативных передач за сезон. Ранее это удавалось только защитникам Полу Коффи и Бобби Орру, а также легендарному Уэйну Гретцки, чья серия растянулась на 13 сезонов — с 1979/80 по 1991/92.