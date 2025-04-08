Кучеров повторил достижение Гретцки, Коффи и Орра по передачам

Минувшей ночью 31-летний россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1). На его счету после 73 сыгранных матчей 115 (34+81) набранных очков.
Кучеров в третий раз подряд преодолел отметку в 80 результативных передач за сезон. Ранее это удавалось только защитникам Полу Коффи и Бобби Орру, а также легендарному Уэйну Гретцки, чья серия растянулась на 13 сезонов — с 1979/80 по 1991/92.
Также Кучеров стал пятым игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 80 передач в четырех или более сезонах. Ранее это удавалось Полу Коффи (4), Бобби Орру (5), Марио Лемье (6) и Уэйну Гретцки (14). Среди действующих игроков НХЛ никому не удавалось выдать более двух таких сезонов.
«Тампа» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 10 апреля, «молнии» дома сыграют с «Торонто».