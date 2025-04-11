СКА расторг контракт с защитником Никишиным, игрок продолжит карьеру в НХЛ

Напомним, свою карьеру в КХЛ Никишин начал в 2019 году, в составе московского «Спартака». В сезоне-2022/2023 он перешел в СКА. За текущий сезон с учетом плей-офф он набрал 49 очков после 65 игр в при показателе полезности «+19». Никишин подпишет контракт новичка сроком на два года.