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СКА расторг контракт с защитником Никишиным, игрок продолжит карьеру в НХЛ

Александр Никишин продолжит карьеру в клубе НХЛ в Северной Америке.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Петербургский клуб сообщил о расторжении контракта с 23-летним Александром Никишиным.

«Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за петербуржцами. Защитник подпишет соглашение с клубом НХЛ “Каролина Харрикейнз”.

С осени 2023 носил в СКА капитанскую нашивку, установил множество клубных рекордов. Саша — лидер среди защитников за всю историю армейцев по голам, результативным передачам и набранным очкам.

Спасибо за классное время и крутые эмоции! Желаем удачи лучшему защитнику в истории СКА», — сообщили в пресс-службе СКА.

Напомним, свою карьеру в КХЛ Никишин начал в 2019 году, в составе московского «Спартака». В сезоне-2022/2023 он перешел в СКА. За текущий сезон с учетом плей-офф он набрал 49 очков после 65 игр в при показателе полезности «+19». Никишин подпишет контракт новичка сроком на два года.

СКА прекратил борьбу за Кубок Гагарина в сезоне-2024/2025 после ⅛ финала плей-офф.