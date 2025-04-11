СКА расторг контракт с защитником Никишиным, игрок продолжит карьеру в НХЛ

Петербургский клуб сообщил о расторжении контракта с 23-летним Александром Никишиным.
«Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за петербуржцами. Защитник подпишет соглашение с клубом НХЛ “Каролина Харрикейнз”.
С осени 2023 носил в СКА капитанскую нашивку, установил множество клубных рекордов. Саша — лидер среди защитников за всю историю армейцев по голам, результативным передачам и набранным очкам.
Спасибо за классное время и крутые эмоции! Желаем удачи лучшему защитнику в истории СКА», — сообщили в пресс-службе СКА.
Напомним, свою карьеру в КХЛ Никишин начал в 2019 году, в составе московского «Спартака». В сезоне-2022/2023 он перешел в СКА. За текущий сезон с учетом плей-офф он набрал 49 очков после 65 игр в при показателе полезности «+19». Никишин подпишет контракт новичка сроком на два года.
СКА прекратил борьбу за Кубок Гагарина в сезоне-2024/2025 после ⅛ финала плей-офф.