Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице США появился официальный «‌‎день Овечкина»

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер опубликовала заявление, в котором провозгласила 11 апреля «Днем Александра Овечкина».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
18

«День Алекса Овечкина» — 11 апреля 2025 года. В этот день «Кэпиталз» провели «Праздник города GR8» на «Кэпитал-Уан Арене», — говорится в сообщении пресс-службы «Вашингтона».

6 апреля 39-летний Овечкин забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, обогнав по этому показателю легендарного канадца Уэйна Гретцки (894). Россиянин стал лучшим снайпером за всю историю лиги.

В текущем сезоне на счету Овечкина 72 (43+29) очка в 64 матчах. «Вашингтон» набрал 111 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В ночь на пятницу, 18 апреля, «Вашингтон Кэпиталз» проведет последний матч регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз».