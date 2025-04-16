В столице США появился официальный «‌‎день Овечкина»

В текущем сезоне на счету Овечкина 72 (43+29) очка в 64 матчах. «Вашингтон» набрал 111 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В ночь на пятницу, 18 апреля, «Вашингтон Кэпиталз» проведет последний матч регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз».