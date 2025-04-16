В столице США появился официальный «‌‎день Овечкина»

«День Алекса Овечкина» — 11 апреля 2025 года. В этот день «Кэпиталз» провели «Праздник города GR8» на «Кэпитал-Уан Арене», — говорится в сообщении пресс-службы «Вашингтона».
6 апреля 39-летний Овечкин забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, обогнав по этому показателю легендарного канадца Уэйна Гретцки (894). Россиянин стал лучшим снайпером за всю историю лиги.
В текущем сезоне на счету Овечкина 72 (43+29) очка в 64 матчах. «Вашингтон» набрал 111 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В ночь на пятницу, 18 апреля, «Вашингтон Кэпиталз» проведет последний матч регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз».