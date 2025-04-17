СМИ: Панарин выплатил компенсацию обвинившей его в домогательствах

По ее словам, в один из таких матчей, Артемий забрал ее телефон и сказал, что вернет только в том случае, если она сама заберет из его гостиничного номера. Девушка пришла туда, он попытался прижать ее к кровати, но она оттолкнула хоккеиста, забрала телефон и покинула комнату.