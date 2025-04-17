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СМИ: Панарин выплатил компенсацию обвинившей его в домогательствах

Российский хоккеист Артемий Панарин выплатил финансовую компенсацию женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, домогательство от Панарина произошло в 2023 году в отношении женщины — сотрудницы клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», которая часто передвигалась вместе с командой на выездные матчи.

По ее словам, в один из таких матчей, Артемий забрал ее телефон и сказал, что вернет только в том случае, если она сама заберет из его гостиничного номера. Девушка пришла туда, он попытался прижать ее к кровати, но она оттолкнула хоккеиста, забрала телефон и покинула комнату.

Сотрудница клуба по информации источника не обращалась в правоохранительные органы и даже руководству о случившемся рассказала не сразу и при таких обстоятельствах.

Женщину отправили в оплачиваемый отпуск после того как стало известно, что она делилась своим лекарством от тревожности с одним из игроков. Ей показалось, что решение клуба было несправедливым и она заявила о насилии.

К слову, сейчас женщина в клубе не работает. Они достигли мирового соглашения по этому поводу, но Панарин должен был выплатить компенсацию за моральный ущерб.