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Матч плей-офф НХЛ закончился массовой дракой с удалением 10 игроков

«Торонто» дома разгромил «Оттаву» (6:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Оливер Эрман-Ларссон (8'), Митч Марнер (13'), Джон Таварес (25'), Вильям Нюландер (28'), Морган Райлли (45') и Мэтт Нис (54'). У гостей отличились Дрейк Батерсон (17') и Ридли Грейг (44').

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб провел дебютную игру в плей-офф НХЛ, не сумев отметиться результативными действиями. Он провел на льду 20 минут 57 секунд, отметился тремя бросками в створ, заблокировал один бросок, допустил три потери и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».

Концовка матча ознаменовалась большим количеством стычек. На последней минуте игры произошла массовая драка, после которой судья удалил 10 игроков обеих команд. В общей сложности, команды на двоих заработали 56 минут штрафа.

«Торонто» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в среду, 23 апреля.

Вегас
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
21.04.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18016 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джон Хайнс
Вратари
Адин Хилл
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
1-й период
15:22
Томаш Гертл
(Алекс Пьетранджело, Брэндон Саад)
17:42
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Райан Хартман)
2-й период
33:27
Юэль Эрикссон Эк
33:33
Павел Дорофеев
(Ши Теодор, Томаш Гертл)
3-й период
42:28
Бретт Хауден
(Николя Руа, Ноа Хэнифин)
47:13
Брэйден Макнэбб
51:46
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов)
58:59
Мэтт Болди
59:59
Бретт Хауден
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит