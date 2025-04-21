Матч плей-офф НХЛ закончился массовой дракой с удалением 10 игроков

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб провел дебютную игру в плей-офф НХЛ, не сумев отметиться результативными действиями. Он провел на льду 20 минут 57 секунд, отметился тремя бросками в створ, заблокировал один бросок, допустил три потери и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».