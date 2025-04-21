Матч плей-офф НХЛ закончился массовой дракой с удалением 10 игроков

У хозяев заброшенными шайбами отметились Оливер Эрман-Ларссон (8'), Митч Марнер (13'), Джон Таварес (25'), Вильям Нюландер (28'), Морган Райлли (45') и Мэтт Нис (54'). У гостей отличились Дрейк Батерсон (17') и Ридли Грейг (44').
Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб провел дебютную игру в плей-офф НХЛ, не сумев отметиться результативными действиями. Он провел на льду 20 минут 57 секунд, отметился тремя бросками в створ, заблокировал один бросок, допустил три потери и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».
Концовка матча ознаменовалась большим количеством стычек. На последней минуте игры произошла массовая драка, после которой судья удалил 10 игроков обеих команд. В общей сложности, команды на двоих заработали 56 минут штрафа.
«Торонто» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в среду, 23 апреля.
Брюс Кэссиди
Джон Хайнс
Адин Хилл
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
15:22
Томаш Гертл
(Алекс Пьетранджело, Брэндон Саад)
17:42
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Райан Хартман)
33:27
Юэль Эрикссон Эк
33:33
Павел Дорофеев
(Ши Теодор, Томаш Гертл)
42:28
Бретт Хауден
(Николя Руа, Ноа Хэнифин)
47:13
Брэйден Макнэбб
51:46
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов)
58:59
Мэтт Болди
59:59
Бретт Хауден
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит