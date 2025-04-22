Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу в первой игре плей-офф

У хозяев в основное время отличились Александр Овечкин (19') и Энтони Бовиллье (33'), у гостей — Коул Кофилд (51') и Ник Сузуки (56'). Победу «Вашингтону» на третьей минуте овертайма принес точный бросок Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин также поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 39-летний россиянин был признан первой звездой матча. Он провел на льду 16 минут 45 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, применил семь силовых приемов и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+2».
Овечкин забросил 73-ю и 74-ю шайбу в 152 матчах плей-офф. Он забил в плей-офф впервые с мая 2022 года, а также впервые в карьере отличился в овертайме в Кубке Стэнли.
«Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забивает. Особенно в овертайме. Строум отлично сыграл на вбрасывании. Дальше была борьба, Бовилье сделал первый бросок, а потом попытался найти меня. Когда идешь к воротам, может возникнуть хороший момент», — сказал Овечкин после матча.
По количеству голов в матчах плей-офф Овечкин поднялся на 13-е место, сравнявшись с Джо Павелски. Следующая цель россиянина — Марио Лемье (76). Лидирует в этом рейтинге легендарный Уэйн Гретцки (122).
Кроме того, Овечкин забросил 970-ю и 971-ю шайбы в НХЛ с учетом плей-офф, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки (1016) до 45 шайб. Ранее он побил рекорд Гретцки по голам в регулярном чемпионате.
Также Овечкин стал четвертым самым возрастным игроком в истории НХЛ с голом в овертайме матча плей-офф. Капитан «Вашингтона» отличился в возрасте 39 лет 216 дней. Рекорд принадлежит бывшему нападающему «Детройта» Игорю Ларионову, который в плей-офф НХЛ 2002 года отличился в возрасте 41 года 187 дней.
«Вашингтон» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в четверг, 24 апреля.
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Логан Томпсон
Самуэль Монтембо
10:26
Тэйлор Рэддиш
16:58
Эндрю Манджапане
16:58
Кайден Гуле
16:58
Алекс Ньюхук
18:34
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Том Уилсон)
19:13
Тэйлор Рэддиш
19:13
Юрай Слафковски
32:09
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
36:18
Патрик Лайне
50:03
Пьер-Люк Дюбуа
50:32
Коул Кофилд
(Патрик Лайне, Лэйн Хатсон)
55:45
Ник Сузуки
(Александр Каррье, Лэйн Хатсон)
62:26
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
8
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит