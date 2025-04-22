Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу в первой игре плей-офф

«Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забивает. Особенно в овертайме. Строум отлично сыграл на вбрасывании. Дальше была борьба, Бовилье сделал первый бросок, а потом попытался найти меня. Когда идешь к воротам, может возникнуть хороший момент», — сказал Овечкин после матча.