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Кузьменко набрал три очка в дебютной игре в плей-офф НХЛ

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Эдмонтон» (6:5) в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дубль оформил Филлип Дано (38', 60'), еще по одной шайбе забросили Андрей Кузьменко (3'), Куинтон Байфилд (20'), Адриан Кемпе (35') и Кевин Фиала (45'). У гостей отличились Леон Драйзайтль (40'), Маттиас Янмарк (43'), Кори Перри (47'), Зак Хайман (58') и Коннор Макдэвид (59').

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко также отметился двумя результативными передачами. Для 29-летнего россиянина это была дебютная игра в плей-офф НХЛ. На старте встречи он забил в большинстве, а также имел шанс оформить дубль, но вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер щитком остановил шайбу на линии ворот.

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поучаствовал в победной шайбе своей команды, сделав результативную передачу.

«Лос-Анджелес» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в четверг, 24 апреля.

Лос-Анджелес
6:5
2:0, 2:1, 2:4
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
22.04.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Крис Ноблаух
Вратари
Дарси Кемпер
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
1-й период
02:08
Бретт Кулак
02:49
Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала, Адриан Кемпе)
07:26
Дрю Даути
19:27
Куинтон Байфилд
(Дрю Даути, Майки Андерсон)
2-й период
34:47
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Андрей Кузьменко)
37:43
Филлип Дано
(Куинтон Байфилд)
39:54
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
3-й период
42:19
Маттиас Янмарк
(Джефф Скиннер, Трент Фредерик)
43:16
Зак Хаймэн
44:55
Джейк Уолман
44:59
Кевин Фиала
(Андрей Кузьменко, Адриан Кемпе)
47:43
Кори Перри
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
48:53
Джейк Уолман
48:53
Командный штраф
53:14
Майки Андерсон
57:56
Зак Хаймэн
(Кори Перри, Коннор Макдэвид)
58:32
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
59:18
Филлип Дано
(Тревор Мур)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит