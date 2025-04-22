Кузьменко набрал три очка в дебютной игре в плей-офф НХЛ

У хозяев дубль оформил Филлип Дано (38', 60'), еще по одной шайбе забросили Андрей Кузьменко (3'), Куинтон Байфилд (20'), Адриан Кемпе (35') и Кевин Фиала (45'). У гостей отличились Леон Драйзайтль (40'), Маттиас Янмарк (43'), Кори Перри (47'), Зак Хайман (58') и Коннор Макдэвид (59').
Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко также отметился двумя результативными передачами. Для 29-летнего россиянина это была дебютная игра в плей-офф НХЛ. На старте встречи он забил в большинстве, а также имел шанс оформить дубль, но вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер щитком остановил шайбу на линии ворот.
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поучаствовал в победной шайбе своей команды, сделав результативную передачу.
«Лос-Анджелес» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в четверг, 24 апреля.
Джим Хиллер
Крис Ноблаух
Дарси Кемпер
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
02:08
Бретт Кулак
02:49
Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала, Адриан Кемпе)
07:26
Дрю Даути
19:27
Куинтон Байфилд
(Дрю Даути, Майки Андерсон)
34:47
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Андрей Кузьменко)
37:43
Филлип Дано
(Куинтон Байфилд)
39:54
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
42:19
Маттиас Янмарк
(Джефф Скиннер, Трент Фредерик)
43:16
Зак Хаймэн
44:55
Джейк Уолман
44:59
Кевин Фиала
(Андрей Кузьменко, Адриан Кемпе)
47:43
Кори Перри
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
48:53
Джейк Уолман
48:53
Командный штраф
53:14
Майки Андерсон
57:56
Зак Хаймэн
(Кори Перри, Коннор Макдэвид)
58:32
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
59:18
Филлип Дано
(Тревор Мур)
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит