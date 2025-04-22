Кузьменко набрал три очка в дебютной игре в плей-офф НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко также отметился двумя результативными передачами. Для 29-летнего россиянина это была дебютная игра в плей-офф НХЛ. На старте встречи он забил в большинстве, а также имел шанс оформить дубль, но вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер щитком остановил шайбу на линии ворот.