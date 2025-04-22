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«Сиэтл Кракен» уволил главного тренера Дэна Байлсму

Главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэн Байлсма отправлен в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Байлсма возглавил «Сиэтл» после окончания прошлого сезона. Под его руководством клуб одержал 35 побед в 82 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

«Мы благодарим Дэна за его преданность делу и энергию, которую он привносил в нашу организацию на протяжении последних четырех лет на уровне НХЛ и АХЛ. После тщательного анализа сезона и наших ожиданий на следующий и дальнейшие годы мы приняли непростое решение пойти в другом направлении», — сказал генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис.

Ранее Байлсма на протяжении двух сезонов тренировал «Коачелла Вэлли Файрбердс» — фарм-клуб «Сиэтла» в АХЛ. Он был вторым наставником в истории франшизы, которая дебютировала в НХЛ в 2021 году.

Также он работал главным тренером в «Питтсбурге», с которым в 2011 году выиграл Кубок Стэнли. В 2014 году Байлсма возглавлял сборную США на Олимпийских играх в Сочи, где американцы заняли четвертое место.

Сиэтл
5:6
0:2, 2:2, 3:2
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 28
16.04.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Джим Хиллер
Вратари
Джой Даккорд
Давид Риттих
1-й период
03:19
Чендлер Стивенсон
15:14
Самуэль Хелениус
(Владислав Гавриков, Джордан Спенс)
15:57
Каапо Какко
16:23
Александр Тюркотт
(Кевин Фиала, Адриан Кемпе)
2-й период
22:31
Винс Данн
22:31
Винс Данн
25:26
Тай Картье
30:00
Кайл Берроуз
32:18
Филлип Дано
33:24
Брэндон Монтур
(Каапо Какко, Андре Бураковски)
36:05
Уоррен Фогеле
(Филлип Дано, Владислав Гавриков)
37:17
Алекс Лафферье
(Кевин Фиала, Джефф Малотт)
3-й период
41:41
Адриан Кемпе
(Андрей Кузьменко, Александр Тюркотт)
42:38
Самуэль Хелениус
(Якоб Мовераре, Тревор Льюис)
45:12
Джейден Шварц
(Джейми Олексяк, Вилле Оттавайнен)
53:12
Филлип Дано
53:34
Мэттью Бенайерс
(Джаред Маккэн, Джордан Эберле)
57:32
Самуэль Хелениус
59:30
Эли Толванен
(Шейн Райт, Винс Данн)
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит