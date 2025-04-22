«Сиэтл Кракен» уволил главного тренера Дэна Байлсму

«Мы благодарим Дэна за его преданность делу и энергию, которую он привносил в нашу организацию на протяжении последних четырех лет на уровне НХЛ и АХЛ. После тщательного анализа сезона и наших ожиданий на следующий и дальнейшие годы мы приняли непростое решение пойти в другом направлении», — сказал генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис.