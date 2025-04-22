Овечкин вошел в топ-3 по голам в Кубке Стэнли среди европейцев

Минувшей ночью 39-летний россиянин забросил две шайбы в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ), включая победный гол в овертайме. На его счету 74 шайбы в 152 матчах плей-офф, благодаря чему он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли, опередив финна Эсу Тикканена (72).