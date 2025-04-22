Овечкин прокомментировал свой первый гол в овертайме в плей-офф НХЛ

«Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забивает. Особенно в овертайме. Он был похож на мой рекордный 895-й гол? Я об этом так не думаю, это просто гол. Строум отлично сыграл на вбрасывании. Дальше была борьба, Бовилье сделал первый бросок, а потом попытался найти меня. Когда идешь к воротам, может возникнуть хороший момент.



Семь силовых приемов от меня? Думаю, все сегодня активно играли в корпус. Все наши парни включались в физическую борьбу. Конечно, всегда ожидаешь сильный рывок от команды, когда она отстает в счете. У “Монреаля” тоже много талантливых игроков, которые могут навязать борьбу. Мы допустили несколько ошибок, но в овертайме снова сыграли уверенно. Мы играли в свой стиль — выбивали шайбу, прессинговали, двигали шайбу и создавали моменты. Именно так мы играли в первые два периода, и нужно найти способы делать это более последовательно, особенно когда противник сильно давит.



Все это командная работа. Каждая ситуация уникальна, но когда мы играем слаженно и в нашем стиле, такие моменты появляются. Когда все трудятся без шайбы, открываются возможности для передачи шайбы с ходу. Форчеки в плей-офф — это всегда сложно, потому что соперники сильно тебя прессингуют, но всегда можно найти моменты для игры. Все должны работать усердно без шайбы, чтобы такие моменты могли возникать.



Появление Бовилье в моем звене? Он трудолюбивый парень, и, конечно, у него есть навыки. Вы правы, у нас действительно получается, и это хорошая вещь. Конечно, у нас есть несколько травм, но он сейчас для нас очень важный игрок, и мы рады, что он сейчас с нами в одном звене», — сказал Овечкин на послематчевой пресс-конференции.