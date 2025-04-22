Овечкин прокомментировал свой первый гол в овертайме в плей-офф НХЛ

В этой встрече Овечкин оформил дубль и стал автором победной шайбы на третьей минуте овертайма. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 74-м в матчах плей-офф и первым — в овертаймах матчей Кубка Стэнли.
«Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забивает. Особенно в овертайме. Он был похож на мой рекордный 895-й гол? Я об этом так не думаю, это просто гол. Строум отлично сыграл на вбрасывании. Дальше была борьба, Бовилье сделал первый бросок, а потом попытался найти меня. Когда идешь к воротам, может возникнуть хороший момент.
Семь силовых приемов от меня? Думаю, все сегодня активно играли в корпус. Все наши парни включались в физическую борьбу. Конечно, всегда ожидаешь сильный рывок от команды, когда она отстает в счете. У “Монреаля” тоже много талантливых игроков, которые могут навязать борьбу. Мы допустили несколько ошибок, но в овертайме снова сыграли уверенно. Мы играли в свой стиль — выбивали шайбу, прессинговали, двигали шайбу и создавали моменты. Именно так мы играли в первые два периода, и нужно найти способы делать это более последовательно, особенно когда противник сильно давит.
Все это командная работа. Каждая ситуация уникальна, но когда мы играем слаженно и в нашем стиле, такие моменты появляются. Когда все трудятся без шайбы, открываются возможности для передачи шайбы с ходу. Форчеки в плей-офф — это всегда сложно, потому что соперники сильно тебя прессингуют, но всегда можно найти моменты для игры. Все должны работать усердно без шайбы, чтобы такие моменты могли возникать.
Появление Бовилье в моем звене? Он трудолюбивый парень, и, конечно, у него есть навыки. Вы правы, у нас действительно получается, и это хорошая вещь. Конечно, у нас есть несколько травм, но он сейчас для нас очень важный игрок, и мы рады, что он сейчас с нами в одном звене», — сказал Овечкин на послематчевой пресс-конференции.
«Вашингтон» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в четверг, 24 апреля.
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Логан Томпсон
Самуэль Монтембо
10:26
Тэйлор Рэддиш
16:58
Эндрю Манджапане
16:58
Кайден Гуле
16:58
Алекс Ньюхук
18:34
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Том Уилсон)
19:13
Тэйлор Рэддиш
19:13
Юрай Слафковски
32:09
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
36:18
Патрик Лайне
50:03
Пьер-Люк Дюбуа
50:32
Коул Кофилд
(Патрик Лайне, Лэйн Хатсон)
55:45
Ник Сузуки
(Александр Каррье, Лэйн Хатсон)
62:26
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
8
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит