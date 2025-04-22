Вратарь из России назван одним из главных разочарований сезона НХЛ

«В преддверии сезона ожидания от Георгиева были, мягко говоря, неоднозначными. Два года назад у него было 40 побед, а в прошлом сезоне он подкрепил это 38 победами. Но в сезоне-2023/2024 он боролся с проблемами, и “Эвс” выиграли матчи, несмотря на несколько ужасных встреч вратаря. Георгиев был просто ужасен в начале сезона, одержав восемь побед в 18 матчах с 87,4% отраженных бросков, прежде чем его обменяли в “Шаркс”, занимающие последнее место. В тот момент у Георгиева появилась возможность показать себя в слабой команде и, возможно, спасти свою карьеру, как это сделал в “Колорадо” Маккензи Блэквуд. Хорошие вратари всё ещё могут выступать в плохих командах — просто спросите Блэквуда», — говорится в статье Dailyfaceoff.