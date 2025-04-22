Вратарь из России назван одним из главных разочарований сезона НХЛ

DailyFaceoff назвал вратаря Александра Георгиева одним из главных разочарований сезона. Россиянин начинал регулярный сезон-2024/2025 в составе «Колорадо Эвеланш», а затем был обменян в «Сан-Хосе Шаркс».
«В преддверии сезона ожидания от Георгиева были, мягко говоря, неоднозначными. Два года назад у него было 40 побед, а в прошлом сезоне он подкрепил это 38 победами. Но в сезоне-2023/2024 он боролся с проблемами, и “Эвс” выиграли матчи, несмотря на несколько ужасных встреч вратаря. Георгиев был просто ужасен в начале сезона, одержав восемь побед в 18 матчах с 87,4% отраженных бросков, прежде чем его обменяли в “Шаркс”, занимающие последнее место. В тот момент у Георгиева появилась возможность показать себя в слабой команде и, возможно, спасти свою карьеру, как это сделал в “Колорадо” Маккензи Блэквуд. Хорошие вратари всё ещё могут выступать в плохих командах — просто спросите Блэквуда», — говорится в статье Dailyfaceoff.
«Вместо этого Георгиев показал схожие результаты в “Сан-Хосе” и был переигран новичком Ярославом Аскаровым с большим отрывом. “Шаркс” уже сообщили Георгиеву, что не продлят с ним контракт, и кажется, что его дни в НХЛ могут закончиться. Когда-то Георгиев считался молодым вратарём с блестящим будущим. Но в свои 29 лет вратарь болгарского происхождения, похоже, утратил всякую уверенность. Возможно, какая-то команда подпишет с ним контракт менее чем за $ 1 млн, даст ему роль запасного и посмотрит, что он может сделать без серьезного давления. Но прошло уже много времени с тех пор, как Георгиев мог положительно влиять на игру, и это может стоить ему будущих возможностей», — добавил автор статьи Стивен Эллис.
«Сан‑Хосе» занял последнее место в регулярном чемпионате. 29-летний Георгиев в этом сезоне провел за «Шаркс» 31 матч, в которых одержал семь побед при 87,5% отраженных бросков. Ранее в НХЛ голкипер также выступал за «Нью‑Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш».
Помимо Георгиева, в пятерку наиболее разочаровавших игроков сезона вошли нападающий «Бостон Брюинз» Элиас Линдхольм, вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс» и форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон.