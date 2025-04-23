Василевский провел худший матч по проценту отраженных бросков за карьеру в плей-офф НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 10 из 16 бросков по своим воротам. Процент отраженных бросков составил 62,5, что стало для него худшим показателем за всю карьеру в НХЛ. Кроме того, он в шестой раз пропустил шесть или более шайб в матче Кубка Стэнли.