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Василевский провел худший матч по проценту отраженных бросков за карьеру в плей-офф НХЛ

«Флорида» на выезде обыграла «Тампу-Бэй» (6:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей по дублю оформили Мэттью Ткачук (25', 30') и Нейт Шмидт (25', 46'), еще по одной шайбе забросили Сэм Беннетт (4') и Сэм Райнхарт (20'). У хозяев отличились Джейк Гюнцель (13') и Брейден Пойнт (34').

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 10 из 16 бросков по своим воротам. Процент отраженных бросков составил 62,5, что стало для него худшим показателем за всю карьеру в НХЛ. Кроме того, он в шестой раз пропустил шесть или более шайб в матче Кубка Стэнли.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 31-летний россиянин провел на льду 23 минуты 15 секунд, нанес два броска в створ, совершил один силовой прием, допустил четыре потери и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 34-летний россиянин провел на льду ровно 20 минут, нанес один бросок в створ, заблокировал один бросок по своим воротам и совершил пять силовых приемов.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по своим воротам и одержал 46-ю победу в плей-офф НХЛ. Он вошел в топ-5 европейских вратарей по этому показателю, опередив финна Пекку Ринне. Выше идут Туукка Раск (57), Хенрик Лундквист (61), Доминик Гашек (65) и Андрей Василевский (66).

«Флорида» повела в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в пятницу, 25 апреля.

Тампа-Бэй
2:6
1:2, 1:3, 0:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
23.04.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Пол Морис
Вратари
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Сергей Бобровский
1-й период
03:44
Сэм Беннетт
(Маки Самоскевич)
10:25
Мэттью Ткачак
12:21
Джейк Гюнцель
(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
19:15
Сэм Райнхарт
(Дмитрий Куликов, Картер Верхэге)
2-й период
24:41
Нэйт Шмидт
(Сэм Беннетт, Брэд Маршан)
24:41
Командный штраф
24:55
Мэттью Ткачак
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
29:12
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
29:44
Мэттью Ткачак
33:04
Брэйден Пойнт
(Гейдж Гонсалвес, Райан Макдона)
3-й период
43:14
Эрик Чернак
45:09
Нэйт Шмидт
(Мэттью Ткачак, Александр Барков)
49:25
Сэм Райнхарт
53:46
Сэм Райнхарт
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит