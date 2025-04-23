Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Вегас» в плей-офф

Кроме того, Капризов установил два рекорда «Миннесоты» в Кубке Стэнли. Он стал первым игроком в истории франшизы, кто в трех матчах плей-офф НХЛ забивал два и более гола. Также он стал первым игроком «дикарей», кто набрал три и более очка в двух матчах Кубка Стэнли.