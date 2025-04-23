Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Вегас» в плей-офф

У гостей дубль оформил Кирилл Капризов (24', 58'), еще по одной шайбе забросили Мэтт Болди (10'), Маркус Фолиньо (12') и Матс Цуккарелло (18'). У хозяев отличились Ноа Ханифин (33') и Томаш Гертл (43').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой встречи. 27-летний россиянин также поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. В общей сложности Капризов провел на льду 19 минут 55 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал четыре броска по своим воротам, совершил два силовых приема, допустил одну потерю и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+2».
Кроме того, Капризов установил два рекорда «Миннесоты» в Кубке Стэнли. Он стал первым игроком в истории франшизы, кто в трех матчах плей-офф НХЛ забивал два и более гола. Также он стал первым игроком «дикарей», кто набрал три и более очка в двух матчах Кубка Стэнли.
«Миннесота» сравняла счет в серии до четырех побед — 1−1. Третий матч пройдет в Миннесоте в четверг, 24 апреля.
Брюс Кэссиди
Джон Хайнс
Адин Хилл
(Адин Хилл)
Филип Густавссон
09:56
Мэтт Болди
(Юнас Бродин, Кирилл Капризов)
11:35
Маркус Фолиньо
(Райан Хартман)
17:15
Матс Зуккарелло
(Маркус Юханссон)
23:59
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди)
32:04
Ноа Хэнифин
42:26
Томаш Гертл
(Алекс Пьетранджело, Брэндон Саад)
48:56
Брэйден Макнэбб
57:34
Кирилл Капризов
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит