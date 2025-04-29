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Передача Куликова помогла «Флориде» обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Флорида» дома обыграла «Тампу-Бэй» (4:2) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев отличились Антон Лунделль (30'), Аарон Экблад (57'), Сет Джонс (57') и Картер Верхеги (59'). У гостей заброшенными шайбами отметились Митчелл Чаффи (33') и Эрик Чернак (33').

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 34-летнего россиянина после 4 матчей 2 (0+2) набранных очка.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 из 20 бросков по своим воротам. Его визави Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков.

Примечательно, что во втором периоде Бобровский пропустил две шайбы за 11 секунд. В третьем периоде аналогичным достижением отметился Василевский.

Нападающий «Тампы» Кучеров не сумел отметиться результативными действиями и продлил свою безголевую серию в плей-офф НХЛ до 14 матчей. 31-летний россиянин не может отличиться в Кубке Стэнли с апреля 2023 года.

«Флорида» укрепила свое лидерство в серии до четырех побед — 3−1. Пятый матч серии пройдет в Тампе в среду, 30 апреля.

Флорида
4:2
0:0, 1:2, 3:0
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
29.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19551 зритель
Главные тренеры
Пол Морис
Джон Купер
Вратари
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
1-й период
09:27
Густав Форслинг
13:30
Ник Пербикс
2-й период
24:12
Гейдж Гонсалвес
29:06
Антон Лунделл
(Брэд Маршан, Эту Луостаринен)
32:21
Митчелл Чаффи
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Ник Пербикс)
32:32
Эрик Чернак
(Джейк Гюнцель)
3-й период
40:19
Нико Миккола
40:19
Нико Миккола
45:12
Брэйден Пойнт
56:13
Аарон Экблад
(Сэм Райнхарт)
56:24
Сет Джонс
(Антон Лунделл, Дмитрий Куликов)
58:20
Картер Верхэге
(Александр Барков)
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит