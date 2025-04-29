Передача Куликова помогла «Флориде» обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

У хозяев отличились Антон Лунделль (30'), Аарон Экблад (57'), Сет Джонс (57') и Картер Верхеги (59'). У гостей заброшенными шайбами отметились Митчелл Чаффи (33') и Эрик Чернак (33').
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 34-летнего россиянина после 4 матчей 2 (0+2) набранных очка.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 из 20 бросков по своим воротам. Его визави Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков.
Примечательно, что во втором периоде Бобровский пропустил две шайбы за 11 секунд. В третьем периоде аналогичным достижением отметился Василевский.
Нападающий «Тампы» Кучеров не сумел отметиться результативными действиями и продлил свою безголевую серию в плей-офф НХЛ до 14 матчей. 31-летний россиянин не может отличиться в Кубке Стэнли с апреля 2023 года.
«Флорида» укрепила свое лидерство в серии до четырех побед — 3−1. Пятый матч серии пройдет в Тампе в среду, 30 апреля.
Пол Морис
Джон Купер
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
09:27
Густав Форслинг
13:30
Ник Пербикс
24:12
Гейдж Гонсалвес
29:06
Антон Лунделл
(Брэд Маршан, Эту Луостаринен)
32:21
Митчелл Чаффи
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Ник Пербикс)
32:32
Эрик Чернак
(Джейк Гюнцель)
40:19
Нико Миккола
40:19
Нико Миккола
45:12
Брэйден Пойнт
56:13
Аарон Экблад
(Сэм Райнхарт)
56:24
Сет Джонс
(Антон Лунделл, Дмитрий Куликов)
58:20
Картер Верхэге
(Александр Барков)
17
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит