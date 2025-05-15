«Эдмонтон» стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли

«Эдмонтон» выиграл серию со счетом 4−1 и в третий раз за четыре последних сезона вышел в финал Западной конференции. Также «нефтяники» стали первой канадской командой с 1994 года, которой удалось выйти в полуфинал Кубка Стэнли в двух сезонах подряд.