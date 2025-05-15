«Эдмонтон» стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли

Единственную шайбу на восьмой минуте овертайма забросил нападающий Каспери Капанен.
«Эдмонтон» выиграл серию со счетом 4−1 и в третий раз за четыре последних сезона вышел в финал Западной конференции. Также «нефтяники» стали первой канадской командой с 1994 года, которой удалось выйти в полуфинал Кубка Стэнли в двух сезонах подряд.
Соперником «Эдмонтона» станет победитель серии между «Далласом» и «Виннипегом» (счет в серии — 3−1).
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
15.05.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 12288 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Крис Ноблаух
Вратари
Адин Хилл
Стюарт Скиннер
1-й период
18:54
Киган Колесар
2-й период
27:31
Иван Барбашев
3-й период
40:33
Эван Бушар
Овертайм
67:19
Каспери Капанен
(Леон Драйзайтль, Дарнелл Нерс)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит