«Вашингтон» с Овечкиным вылетел из плей-офф

Матч, который прошел в Вашингтоне, завершился победой «Каролины» со счетом 3:1. В составе гостей шайбы забросили Джордан Стаал (10-я минута), Андрей Свечников (59) и Сет Джарвис (60). У хозяев отметился Энтони Бовиллье (14).
Российский нападающий Андрей Свечников был признан первой звездой матча. На его счету 8 шайб в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Форвард отстает от лидера снайперской гонки Микко Рантанена из «Далласа» на один гол.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. В 10 играх плей-офф на счету 39-летнего хоккеиста 6 очков (5 + 1).
В составе «Каролины» первый матч провел россиянин Александр Никишин. Он стал вторым игроком в истории «Харрикейнз», дебютировавшим в плей-офф после Алекси Саарелы в 2019 году.
В одном из игровых эпизодов Никишин выхватил клюшку у Александра Овечкина.
«Каролина» одержала победу в серии со счетом 4−1 и вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем противостояния между «Торонто» и действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой» (2−3).
Спенсер Карбери
Род Бриндамор
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Фредерик Андерсен
05:30
Дмитрий Орлов
09:38
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
13:41
Энтони Бовилье
25:27
Александр Никишин
28:39
Энтони Бовилье
38:19
Тревор ван Римсдайк
40:56
Джордан Мартинук
58:01
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
59:33
Сет Джарвис
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит