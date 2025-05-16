«Это тяжело». Овечкин — о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли

«Да, это, конечно, тяжело. У нас особенная команда, и, безусловно, у нас были свои шансы. Может, мы не реализовали их, может, удача была не на нашей стороне, я не думаю, что мы играли плохо. У нас было много отличных моментов, чтобы выйти вперед, но это тяжело», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.