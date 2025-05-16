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Свечников высказался о победном голе в матче с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал, как забросил шайбу в пятом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, матч завершился победой «Каролины» со счетом 3:1. В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Джордан Стаал (10-я минута), Андрей Свечников (59) и Сет Джарвис (60). Джарвис забил гол в пустые ворота. У «Кэпиталз» отметился Энтони Бовиллье (14).

Свечников был признан первой звездой матча. На его счету 8 шайб в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Форвард отстает от лидера снайперской гонки Микко Рантанена из «Далласа» на один гол.

«Я знал, что это возможность для нас, и я знал, что Уолкси был наверху. Я попытался передать ему пас, а он как бы отдал его мне обратно.

Наверное, не ожидал этого, но шайба оказалась прямо на крюке, и в тот момент у меня был только один вариант — бросать», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.

«Каролина» одержала победу в серии со счетом 4−1 и вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем противостояния между «Торонто» и действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой» (2−3).

Вашингтон
1:3
1:1, 0:0, 0:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
16.05.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Род Бриндамор
Вратари
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Фредерик Андерсен
1-й период
05:30
Дмитрий Орлов
09:38
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
13:41
Энтони Бовилье
2-й период
25:27
Александр Никишин
28:39
Энтони Бовилье
38:19
Тревор ван Римсдайк
3-й период
40:56
Джордан Мартинук
58:01
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
59:33
Сет Джарвис
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит