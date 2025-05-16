Свечников высказался о победном голе в матче с «Вашингтоном»

«Я знал, что это возможность для нас, и я знал, что Уолкси был наверху. Я попытался передать ему пас, а он как бы отдал его мне обратно.



Наверное, не ожидал этого, но шайба оказалась прямо на крюке, и в тот момент у меня был только один вариант — бросать», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.