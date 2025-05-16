Тренер «Вашингтона» восхитился игрой Овечкина в плей-офф

— Считаю, что Ови отлично провел плей-офф. Да, в этой серии статистика может выглядеть не очень. Но есть качество, которое я особенно ценю в нем. В прошлом году мы с трудом пробились в плей-офф. В конце сезона он был расстроен тем, как все прошло.



И вот он возвращается в этом сезоне, играет так, как он играл, гонится за рекордом Гретцки. Люди будут смотреть на эту команду и спрашивать: «Как они так хорошо сыграли? Как они выиграли Восток?» Он — одна из главных причин этого, наш капитан.