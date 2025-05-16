Тренер «Вашингтона» восхитился игрой Овечкина в плей-офф

Напомним, «Вашингтон» уступил «Каролине» в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 1−4.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 10 играх плей-офф набрал 6 очков (5 + 1). В пятиматчевой серии с «Каролиной» 39-летний форвард забросил одну шайбу.
Главный тренер столичных Спенсер Карбери прокомментировал игру Овечкина в этом сезоне.
— Считаю, что Ови отлично провел плей-офф. Да, в этой серии статистика может выглядеть не очень. Но есть качество, которое я особенно ценю в нем. В прошлом году мы с трудом пробились в плей-офф. В конце сезона он был расстроен тем, как все прошло.
И вот он возвращается в этом сезоне, играет так, как он играл, гонится за рекордом Гретцки. Люди будут смотреть на эту команду и спрашивать: «Как они так хорошо сыграли? Как они выиграли Восток?» Он — одна из главных причин этого, наш капитан.
Овечкин был великолепен в серии с «Монреалем», забросил победную шайбу в овертайме. Да, мы выиграли серию 4−1, но там все было очень близко. Так что, если коротко, то он был просто великолепен в этом году. Я считаю, он отлично провел плей-офф. Алекс вернулся, чтобы что-то доказать, и доказал это не только в регулярке, но и в плей-офф. Ови действительно вел нас вперед как капитан, — сказал Карбери на пресс-конференции.
Спенсер Карбери
Род Бриндамор
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Фредерик Андерсен
05:30
Дмитрий Орлов
09:38
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
13:41
Энтони Бовилье
25:27
Александр Никишин
28:39
Энтони Бовилье
38:19
Тревор ван Римсдайк
40:56
Джордан Мартинук
58:01
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
59:33
Сет Джарвис
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит