Журналист из США с сарказмом высказался о карьере Овечкина в НХЛ

Бен Ротенберг, который в основном специализируется на теннисе, отметил, что за 20 сезонов Овечкин с «Вашингтоном» прошел дальше второго раунда плей-офф всего один раз.
«Алекс Овечкин: сыграно сезонов — 20; количество проходов второго раунда плей-офф — 1. Пожалуйста, избавьте меня от малейшего намёка на слова о его величии», — написал журналист.
Накануне «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:3 и проиграл серию второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 1−4. Овечкин выступает за команду из Вашингтона с сезона-2005/06. При нем столичная команда выиграла 11 серий плей-офф. Дальше второго раунда Александр Овечкин вместе с командой проходил лишь в 2018 году — тогда «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.
Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ в регулярных чемпионатах (897 голов). С учетом плей-офф, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (974 шайбы). Он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб). Только Александр в истории НХЛ забил 800+ голов за один клуб. Его контракт в НХЛ будет действовать еще сезон. В сентябре Овечкину исполнится 40 лет.
Спенсер Карбери
Род Бриндамор
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Фредерик Андерсен
05:30
Дмитрий Орлов
09:38
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
13:41
Энтони Бовилье
25:27
Александр Никишин
28:39
Энтони Бовилье
38:19
Тревор ван Римсдайк
40:56
Джордан Мартинук
58:01
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
59:33
Сет Джарвис
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит