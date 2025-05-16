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Журналист из США с сарказмом высказался о карьере Овечкина в НХЛ

Журналист из Вашингтона Бен Ротенберг с сарказмом высказался о карьере российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бен Ротенберг, который в основном специализируется на теннисе, отметил, что за 20 сезонов Овечкин с «Вашингтоном» прошел дальше второго раунда плей-офф всего один раз.

«Алекс Овечкин: сыграно сезонов — 20; количество проходов второго раунда плей-офф — 1. Пожалуйста, избавьте меня от малейшего намёка на слова о его величии», — написал журналист.

Накануне «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:3 и проиграл серию второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 1−4. Овечкин выступает за команду из Вашингтона с сезона-2005/06. При нем столичная команда выиграла 11 серий плей-офф. Дальше второго раунда Александр Овечкин вместе с командой проходил лишь в 2018 году — тогда «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ в регулярных чемпионатах (897 голов). С учетом плей-офф, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (974 шайбы). Он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб). Только Александр в истории НХЛ забил 800+ голов за один клуб. Его контракт в НХЛ будет действовать еще сезон. В сентябре Овечкину исполнится 40 лет.

Вашингтон
1:3
1:1, 0:0, 0:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
16.05.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Род Бриндамор
Вратари
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Фредерик Андерсен
1-й период
05:30
Дмитрий Орлов
09:38
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
13:41
Энтони Бовилье
2-й период
25:27
Александр Никишин
28:39
Энтони Бовилье
38:19
Тревор ван Римсдайк
3-й период
40:56
Джордан Мартинук
58:01
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
59:33
Сет Джарвис
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит