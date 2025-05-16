Журналист из США с сарказмом высказался о карьере Овечкина в НХЛ

Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ в регулярных чемпионатах (897 голов). С учетом плей-офф, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (974 шайбы). Он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб). Только Александр в истории НХЛ забил 800+ голов за один клуб. Его контракт в НХЛ будет действовать еще сезон. В сентябре Овечкину исполнится 40 лет.