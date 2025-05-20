Российского хоккеиста «Вашингтона» арестовали за пьяную драку

Алексеев был выбран «Вашингтоном» под 31-м номером на драфте НХЛ 2018 года. В этом сезоне он провел за клуб 18 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых не отметился результативными действиями. Контракт 25-летнего россиянина с зарплатой 825 тыс. долларов в год рассчитан до конца нынешнего сезона.