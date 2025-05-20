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Российского хоккеиста «Вашингтона» арестовали за пьяную драку

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев был арестован за пьяную драку. Об этом сообщает ARL Now.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошел в Арлингтоне (пригород Вашингтона) в субботу, 17 мая, в 3:26 по местному времени. Полицейские, патрулировавшие барный квартал на бульваре Кларендон, были остановлены свидетелем, который сообщил о драке возле одного из заведений.

Прибыв на место, правоохранители увидели Алексеева, нападавшего на мужчину, о личности которого ничего не сообщается. Один из полицейских применил перцовый баллончик, чтобы остановить драку.

Алексеев был арестован за появление в общественном месте в состоянии опьянения и доставлен в полицейский участок. Спустя несколько часов он был отпущен. Информации о дате суда пока нет.

Примечательно, что инцидент произошел спустя сутки после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ. В серии второго раунда «столичные» уступили «Каролине» (1−4).

Алексеев был выбран «Вашингтоном» под 31-м номером на драфте НХЛ 2018 года. В этом сезоне он провел за клуб 18 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых не отметился результативными действиями. Контракт 25-летнего россиянина с зарплатой 825 тыс. долларов в год рассчитан до конца нынешнего сезона.