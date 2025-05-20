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Овечкин появился в казино с несколькими игроками «Вашингтона»

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин был замечен в казино с партнерами по команде, сообщает RMNB.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

По информации источника, 39-летний Овечкин играл за столом в казино MGM National Harbor с 24-летним форвардом Коннором Макмайклом.

«К Ови никто не подходил. Вся его секция была огорожена, и там было много охраны. Он был с несколькими другими игроками “Вашингтона”. Я обналичил деньги и крикнул: “CAPS!”. Никакой реакции, но охране это не понравилось. Насколько я мог видеть, они не играли по-крупному», — приводит слова очевидца RMNB.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Каролине» в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 1−4. Александр Овечкин в 10 играх плей-офф набрал 6 очков (5 + 1). В пятиматчевой серии с «Харрикейнз» российский форвард забросил одну шайбу.

6 апреля в выездном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894). Сейчас на его счету 897 голов.