Овечкин появился в казино с несколькими игроками «Вашингтона»

«К Ови никто не подходил. Вся его секция была огорожена, и там было много охраны. Он был с несколькими другими игроками “Вашингтона”. Я обналичил деньги и крикнул: “CAPS!”. Никакой реакции, но охране это не понравилось. Насколько я мог видеть, они не играли по-крупному», — приводит слова очевидца RMNB.