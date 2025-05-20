Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Латвия
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.67
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Швейцария
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
44.00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Словакия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
6.59
X
5.83
П2
1.45
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Чехия
:
США
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.45
П2
2.30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швеция
:
Канада
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.48
П2
2.20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Германия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.55
П2
3.55
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Б
Канада
1
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Венгрия
0
:
Норвегия
1
П1
X
П2

В «Вашингтоне» верят в еще один хороший сезон Овечкина

Президент по хоккейным операциям «Кэпиталз» Брайан Маклеллан выразил надежду на то, что Александр Овечкин проведет еще один хороший сезон в НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

6 апреля в выездном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894). Сейчас на его счету 897 голов. Действующий контракт 39-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.

"Мы научились с ним всегда оставлять пространство для любых вариантов. Думаю, ему действительно понравился этот сезон. Он получил удовольствие. Команда хорошо провела сезон, атмосфера была отличной. Думаю, он вернется в следующем сезоне, а дальше посмотрим. Надеюсь, он снова проведет хороший, — приводит слова Маклеллана RMNB.

Также о будущем Овечкина высказался генеральный менеджер столичных Крис Патрик.

«После окончания сезона я немного поговорил с ним — он отлично осознает, где находится в своей карьере и что ему будет 40. Мало кто вообще играет в этом возрасте, а уж тем более забивает столько голов. Думаю, у него и Карбери отличные отношения, они могут открыто и честно говорить друг с другом, и надеюсь, что у них будет взаимопонимание по поводу роли и игрового времени в будущем», — цитирует Патрика RMNB.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Каролине» в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 1−4. Александр Овечкин в 10 играх плей-офф набрал 6 очков (5 + 1). В пятиматчевой серии с «Харрикейнз» российский форвард забросил одну шайбу.