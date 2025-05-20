В «Вашингтоне» верят в еще один хороший сезон Овечкина

6 апреля в выездном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894). Сейчас на его счету 897 голов. Действующий контракт 39-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.
"Мы научились с ним всегда оставлять пространство для любых вариантов. Думаю, ему действительно понравился этот сезон. Он получил удовольствие. Команда хорошо провела сезон, атмосфера была отличной. Думаю, он вернется в следующем сезоне, а дальше посмотрим. Надеюсь, он снова проведет хороший, — приводит слова Маклеллана RMNB.
Также о будущем Овечкина высказался генеральный менеджер столичных Крис Патрик.
«После окончания сезона я немного поговорил с ним — он отлично осознает, где находится в своей карьере и что ему будет 40. Мало кто вообще играет в этом возрасте, а уж тем более забивает столько голов. Думаю, у него и Карбери отличные отношения, они могут открыто и честно говорить друг с другом, и надеюсь, что у них будет взаимопонимание по поводу роли и игрового времени в будущем», — цитирует Патрика RMNB.
Напомним, «Вашингтон» уступил «Каролине» в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 1−4. Александр Овечкин в 10 играх плей-офф набрал 6 очков (5 + 1). В пятиматчевой серии с «Харрикейнз» российский форвард забросил одну шайбу.