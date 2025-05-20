В «Вашингтоне» верят в еще один хороший сезон Овечкина

«После окончания сезона я немного поговорил с ним — он отлично осознает, где находится в своей карьере и что ему будет 40. Мало кто вообще играет в этом возрасте, а уж тем более забивает столько голов. Думаю, у него и Карбери отличные отношения, они могут открыто и честно говорить друг с другом, и надеюсь, что у них будет взаимопонимание по поводу роли и игрового времени в будущем», — цитирует Патрика RMNB.