Полуфинал Кубка Стэнли завершился дракой с участием россиян

У хозяев дубль оформил Тайлер Сегин (16', 57'), ещё по одной шайбе забросили Миро Хейсканен (41'), Микаэль Гранлунд (44'), Мэтт Дюшейн (46') и Эса Линделль (57'). У гостей отличились Леон Драйзайтль (11'), Райан Ньюджент-Хопкинс (27') и Эван Бушар (28').
После второго периода «Эдмонтон» вел со счётом 3:1, однако в заключительном отрезке игры пропустил пять безответных шайб. Это первый подобный камбэк в матче Кубка Стэнли в XXI веке.
Матч завершился массовой дракой с участием россиян в формате «три на три». Со стороны «Далласа» в ней поучаствовал защитник Илья Любушкин, со стороны «Эдмонтона» — нападающий Василий Подколзин. Все шесть игроков были наказаны малыми штрафами.
«Даллас» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч пройдёт в субботу, 24 мая. Начало — в 3:00 по московскому времени.
Питер Дебур
Крис Ноблаух
Джейк Эттингер
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер)
07:24
Бретт Кулак
10:19
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Дарнелл Нерс)
15:22
Тайлер Сегин
25:43
Мэйсон Марчмент
26:08
Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
27:48
Эван Бушар
(Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль)
34:49
Томас Харли
38:58
Бретт Кулак
40:32
Миро Хейсканен
(Микаэль Гранлунд, Мэйсон Марчмент)
42:51
Кори Перри
43:49
Микаэль Гранлунд
(Тайлер Сегин, Миро Хейсканен)
45:47
Эвандер Кейн
45:58
Мэтт Дюшен
(Микко Рантанен, Роопе Хинтц)
49:54
Лиан Биксель
56:02
Тайлер Сегин
(Сэм Стил, Джейсон Робертсон)
56:45
Эса Линделл
60:00
Оскар Бек
60:00
Илья Любушкин
60:00
Лиан Биксель
60:00
Трой Стэчер
60:00
Василий Подколзин
60:00
Кори Перри
12
Штрафное время
14
4
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит