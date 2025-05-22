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Полуфинал Кубка Стэнли завершился дракой с участием россиян

«Даллас» дома обыграл «Эдмонтон» (6:3) в первом матче серии финала Западной конференции плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Тайлер Сегин (16', 57'), ещё по одной шайбе забросили Миро Хейсканен (41'), Микаэль Гранлунд (44'), Мэтт Дюшейн (46') и Эса Линделль (57'). У гостей отличились Леон Драйзайтль (11'), Райан Ньюджент-Хопкинс (27') и Эван Бушар (28').

После второго периода «Эдмонтон» вел со счётом 3:1, однако в заключительном отрезке игры пропустил пять безответных шайб. Это первый подобный камбэк в матче Кубка Стэнли в XXI веке.

Матч завершился массовой дракой с участием россиян в формате «три на три». Со стороны «Далласа» в ней поучаствовал защитник Илья Любушкин, со стороны «Эдмонтона» — нападающий Василий Подколзин. Все шесть игроков были наказаны малыми штрафами.

«Даллас» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч пройдёт в субботу, 24 мая. Начало — в 3:00 по московскому времени.

Даллас
6:3
1:1, 0:2, 5:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
22.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Крис Ноблаух
Вратари
Джейк Эттингер
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер)
1-й период
07:24
Бретт Кулак
10:19
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Дарнелл Нерс)
15:22
Тайлер Сегин
2-й период
25:43
Мэйсон Марчмент
26:08
Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
27:48
Эван Бушар
(Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль)
34:49
Томас Харли
38:58
Бретт Кулак
3-й период
40:32
Миро Хейсканен
(Микаэль Гранлунд, Мэйсон Марчмент)
42:51
Кори Перри
43:49
Микаэль Гранлунд
(Тайлер Сегин, Миро Хейсканен)
45:47
Эвандер Кейн
45:58
Мэтт Дюшен
(Микко Рантанен, Роопе Хинтц)
49:54
Лиан Биксель
56:02
Тайлер Сегин
(Сэм Стил, Джейсон Робертсон)
56:45
Эса Линделл
Овертайм
60:00
Оскар Бек
60:00
Илья Любушкин
60:00
Лиан Биксель
60:00
Трой Стэчер
60:00
Василий Подколзин
60:00
Кори Перри
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
14
4
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит