Полуфинал Кубка Стэнли завершился дракой с участием россиян

Матч завершился массовой дракой с участием россиян в формате «три на три». Со стороны «Далласа» в ней поучаствовал защитник Илья Любушкин, со стороны «Эдмонтона» — нападающий Василий Подколзин. Все шесть игроков были наказаны малыми штрафами.