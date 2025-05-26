«Эдмонтон» разгромил «Даллас» и вышел вперед в серии Кубка Стэнли

У хозяев дублями отметились Коннор Макдэвид (15', 40') и Зак Хайман (44', 53'), еще по одной шайбе на счету Эвана Бушара (15') и Йона Клингберга (58'). У гостей единственный результативный бросок на счету Джейсона Робертсона (36').