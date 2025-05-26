«Эдмонтон» разгромил «Даллас» и вышел вперед в серии Кубка Стэнли

У хозяев дублями отметились Коннор Макдэвид (15', 40') и Зак Хайман (44', 53'), еще по одной шайбе на счету Эвана Бушара (15') и Йона Клингберга (58'). У гостей единственный результативный бросок на счету Джейсона Робертсона (36').
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел на первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли. На счету 28-летнего канадца после 14 сыгранных матчей 22 (5+17) набранных очка. Он опережает одноклубника Леона Драйзайтля и нападающего «Далласа» Микко Рантанена на одно очко.
«Эдмонтон» вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч противостояния пройдет на домашней площадке «нефтяников» в среду, 28 мая. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.
Крис Ноблаух
Питер Дебур
Стюарт Скиннер
Джейк Эттингер
14:02
Эван Бушар
(Бретт Кулак, Райан Нюджент-Хопкинс)
14:38
Коннор Макдэвид
(Зак Хаймэн, Райан Нюджент-Хопкинс)
19:57
Каспери Капанен
30:36
Лиан Биксель
32:18
Сэм Стил
35:35
Джейсон Робертсон
(Микко Рантанен, Лиан Биксель)
39:41
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
43:25
Зак Хаймэн
(Райан Нюджент-Хопкинс)
52:06
Зак Хаймэн
(Эвандер Кейн)
54:59
Василий Подколзин
56:31
Томас Харли
57:40
Йон Клингберг
(Эвандер Кейн, Леон Драйзайтль)
59:35
Каспери Капанен
59:35
Колин Блэкуэлл
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит