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«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и приблизился к финалу Кубка Стэнли

«Эдмонтон» дома обыграл «Даллас» (4:1) в четвертом матче серии финала Западной конференции плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев отличились Леон Драйзайтль (12'), Кори Перри (30'), Каспери Капанен (58') и Адам Хенрик (60'). У гостей единственную шайбу забросил Джейсон Робертсон (27').

Российские хоккеисты «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин не сыграли в этом матче и остались в запасе.

Нападающие «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль укрепили свое лидерство в бомбардирской гонке Кубка Стэнли. На счету канадца 24 (5+19) набранных очка, у немца — 23 (7+16) балла.

Нападающий «Эдмонтона» Кори Перри забросил 60-ю шайбу в Кубке Стэнли, став пятым действующим игроком НХЛ с таким достижением.

Лучшие снайперы в Кубке Стэнли среди действующих игроков:

  1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 77
  2. Сидни Кросби («Питтсбург») — 71
  3. Евгений Малкин («Питтсбург») — 67
  4. Брэд Маршан («Флорида») — 60
  5. Кори Перри («Эдмонтон») — 60

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и увеличил свое преимущество в серии до четырех побед — 3−1. «Нефтяники» находятся в одной победе от второго подряд выхода в финал Кубка Стэнли. Пятый матч противостояния пройдет в Далласе в пятницу, 30 мая. Начало матча — 3:00 по московскому времени.

Эдмонтон
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Даллас
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
28.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Питер Дебур
Вратари
Стюарт Скиннер
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер, Джейк Эттингер, Джейк Эттингер)
1-й период
04:09
Йон Клингберг
10:08
Джейми Бенн
11:23
Леон Драйзайтль
(Райан Нюджент-Хопкинс, Кори Перри)
19:52
Василий Подколзин
2-й период
25:52
Кори Перри
26:57
Джейсон Робертсон
(Микаэль Гранлунд, Томас Харли)
28:33
Мэйсон Марчмент
29:20
Кори Перри
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
29:56
Маттиас Янмарк
3-й период
55:00
Микаэль Гранлунд
57:33
Каспери Капанен
(Леон Драйзайтль, Бретт Кулак)
59:10
Адам Хенрик
(Коннор Макдэвид, Джейк Уолман)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит