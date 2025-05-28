«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и приблизился к финалу Кубка Стэнли

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и увеличил свое преимущество в серии до четырех побед — 3−1. «Нефтяники» находятся в одной победе от второго подряд выхода в финал Кубка Стэнли. Пятый матч противостояния пройдет в Далласе в пятницу, 30 мая. Начало матча — 3:00 по московскому времени.