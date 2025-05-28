«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и приблизился к финалу Кубка Стэнли

У хозяев отличились Леон Драйзайтль (12'), Кори Перри (30'), Каспери Капанен (58') и Адам Хенрик (60'). У гостей единственную шайбу забросил Джейсон Робертсон (27').
Российские хоккеисты «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин не сыграли в этом матче и остались в запасе.
Нападающие «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль укрепили свое лидерство в бомбардирской гонке Кубка Стэнли. На счету канадца 24 (5+19) набранных очка, у немца — 23 (7+16) балла.
Нападающий «Эдмонтона» Кори Перри забросил 60-ю шайбу в Кубке Стэнли, став пятым действующим игроком НХЛ с таким достижением.
Лучшие снайперы в Кубке Стэнли среди действующих игроков:
- Александр Овечкин («Вашингтон») — 77
- Сидни Кросби («Питтсбург») — 71
- Евгений Малкин («Питтсбург») — 67
- Брэд Маршан («Флорида») — 60
- Кори Перри («Эдмонтон») — 60
«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и увеличил свое преимущество в серии до четырех побед — 3−1. «Нефтяники» находятся в одной победе от второго подряд выхода в финал Кубка Стэнли. Пятый матч противостояния пройдет в Далласе в пятницу, 30 мая. Начало матча — 3:00 по московскому времени.
Крис Ноблаух
Питер Дебур
Стюарт Скиннер
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер, Джейк Эттингер, Джейк Эттингер)
04:09
Йон Клингберг
10:08
Джейми Бенн
11:23
Леон Драйзайтль
(Райан Нюджент-Хопкинс, Кори Перри)
19:52
Василий Подколзин
25:52
Кори Перри
26:57
Джейсон Робертсон
(Микаэль Гранлунд, Томас Харли)
28:33
Мэйсон Марчмент
29:20
Кори Перри
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
29:56
Маттиас Янмарк
55:00
Микаэль Гранлунд
57:33
Каспери Капанен
(Леон Драйзайтль, Бретт Кулак)
59:10
Адам Хенрик
(Коннор Макдэвид, Джейк Уолман)
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит