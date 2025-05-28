Овечкин после возвращения в Россию спел песню «Матушка-земля»

Во вторник, 27 мая, Илье Овечкину исполнилось пять лет. Супруга хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях фото и видео с атмосферного праздника. На одном из видео Овечкин вместе с гостями исполняет патриотическую песню Татьяны Куртуковой «Матушка».
Овечкин вернулся в Россию 24 мая, спустя неделю после вылета «Вашингтона» вылетел из плей‑офф НХЛ. Во втором раунде «столичные» уступили «Каролине» (1−4).
В этом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.