Овечкин после возвращения в Россию спел песню «Матушка-земля»

Во вторник, 27 мая, Илье Овечкину исполнилось пять лет. Супруга хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях фото и видео с атмосферного праздника. На одном из видео Овечкин вместе с гостями исполняет патриотическую песню Татьяны Куртуковой «Матушка».