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Овечкин после возвращения в Россию спел песню «Матушка-земля»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после возвращения в Россию отметил день рождения младшего сына.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»

Во вторник, 27 мая, Илье Овечкину исполнилось пять лет. Супруга хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях фото и видео с атмосферного праздника. На одном из видео Овечкин вместе с гостями исполняет патриотическую песню Татьяны Куртуковой «Матушка».

Овечкин вернулся в Россию 24 мая, спустя неделю после вылета «Вашингтона» вылетел из плей‑офф НХЛ. Во втором раунде «столичные» уступили «Каролине» (1−4).

В этом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.