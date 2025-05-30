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Трое россиян сыграют в финале Кубка Стэнли-2025

Три российских игрока примут участие в финальной серии плей-офф НХЛ 2025 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Второй год подряд Кубок Стэнли разыграют между собой «Флорида» и «Эдмонтон». За «Флориду» выступают вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, а за «Эдмонтон» — нападающий Василий Подколзин.

В текущем розыгрыше плей-офф Бобровский провtл 17 матчей, в которых одержал 12 побед (3 — «на ноль»), отражая 91,2% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,11 шайбы за игру.

На счету Куликова 17 матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка. Подколзин провел 16 игр и набрал 6 (1+5) очков. Он является одним из лидеров плей-офф по числу проведенных силовых приемов (74).

В прошлом году «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4−3), а Бобровский и Куликов впервые в своей карьере стали обладателями Кубка Стэнли.

Финальная серия плей-офф НХЛ стартует в четверг, 5 июня. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.

Даллас
3:6
1:3, 1:1, 1:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
30.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Крис Ноблаух
Вратари
Джейк Эттингер
(Кейси Десмит, Кейси Десмит, Кейси Десмит)
Стюарт Скиннер
1-й период
01:47
Маврик Бурк
02:31
Кори Перри
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
07:09
Маттиас Янмарк
(Джейк Уолман, Виктор Арвидссон)
08:07
Джефф Скиннер
(Адам Хенрик, Трент Фредерик)
11:40
Джейсон Робертсон
(Уайатт Джонстон)
12:41
Сэм Стил
2-й период
22:02
Бретт Кулак
31:05
Маттиас Экхольм
32:27
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Томас Харли)
34:28
Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм)
3-й период
40:38
Джейсон Робертсон
(Томас Харли, Микко Рантанен)
43:21
Эвандер Кейн
(Леон Драйзайтль, Джейк Уолман)
59:49
Каспери Капанен
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит