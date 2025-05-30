Трое россиян сыграют в финале Кубка Стэнли-2025

Второй год подряд Кубок Стэнли разыграют между собой «Флорида» и «Эдмонтон». За «Флориду» выступают вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, а за «Эдмонтон» — нападающий Василий Подколзин.