Трое россиян сыграют в финале Кубка Стэнли-2025

Второй год подряд Кубок Стэнли разыграют между собой «Флорида» и «Эдмонтон». За «Флориду» выступают вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, а за «Эдмонтон» — нападающий Василий Подколзин.
В текущем розыгрыше плей-офф Бобровский провtл 17 матчей, в которых одержал 12 побед (3 — «на ноль»), отражая 91,2% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,11 шайбы за игру.
На счету Куликова 17 матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка. Подколзин провел 16 игр и набрал 6 (1+5) очков. Он является одним из лидеров плей-офф по числу проведенных силовых приемов (74).
В прошлом году «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4−3), а Бобровский и Куликов впервые в своей карьере стали обладателями Кубка Стэнли.
Финальная серия плей-офф НХЛ стартует в четверг, 5 июня. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.
Питер Дебур
Крис Ноблаух
Джейк Эттингер
(Кейси Десмит, Кейси Десмит, Кейси Десмит)
Стюарт Скиннер
01:47
Маврик Бурк
02:31
Кори Перри
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
07:09
Маттиас Янмарк
(Джейк Уолман, Виктор Арвидссон)
08:07
Джефф Скиннер
(Адам Хенрик, Трент Фредерик)
11:40
Джейсон Робертсон
(Уайатт Джонстон)
12:41
Сэм Стил
22:02
Бретт Кулак
31:05
Маттиас Экхольм
32:27
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Томас Харли)
34:28
Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм)
40:38
Джейсон Робертсон
(Томас Харли, Микко Рантанен)
43:21
Эвандер Кейн
(Леон Драйзайтль, Джейк Уолман)
59:49
Каспери Капанен
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит