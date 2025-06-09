Овечкин вошел в топ-10 хоккеистов с самым сильным броском

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов вошли в первую десятку хоккеистов с самым быстрым броском в розыгрыше Кубка Стэнли 2025 года. В рейтинге учитываются как броски, приведшие к голу, так и отбитые вратарем, заблокированные другим игроком, а также броски, пришедшиеся в штангу, перекладину или не попавшие в створ ворот.