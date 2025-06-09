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Овечкин вошел в топ-10 хоккеистов с самым сильным броском

Национальная хоккейная лига опубликовала рейтинг десяти самых мощных бросков текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов вошли в первую десятку хоккеистов с самым быстрым броском в розыгрыше Кубка Стэнли 2025 года. В рейтинге учитываются как броски, приведшие к голу, так и отбитые вратарем, заблокированные другим игроком, а также броски, пришедшиеся в штангу, перекладину или не попавшие в створ ворот.

Автором самого сильного броска является канадский защитник «Виннипег Джетс» Колин Миллер, который в первом периоде третьего матча серии первого раунда против «Сент-Луис Блюз» бросил со скоростью 160,45 километров в час.

Рейтинг самых мощных бросков розыгрыша Кубка Стэнли 2025 года:

  1. Колин Миллер («Виннипег Джетс») — 160,45 километров в час.
  2. Эван Бушар («Эдмонтон Ойлерз») — 160,3 км/ч.
  3. Густав Форслинг («Флорида Пантерс») — 159,8 км/ч.
  4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 159,65 км/ч.
  5. Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнз») — 157,9 км/ч.
  6. Колтон Парайко («Сент-Луис Блюз») — 157,1 км/ч.
  7. Алекс Пьетранжело («Вегас Голден Найтс») — 156,6 км/ч.
  8. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 155,5 км/ч.
  9. Джейк Уолман («Эдмонтон Ойлерз») — 154,7 км/ч.
  10. Даррен Рэддиш («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 153,5 км/ч.